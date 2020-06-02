Başakşehir’de bahçelerde haziran bakımı

Başakşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarındaki park ve bahçelerde bir dizi çalışma yaptı. Peyzaj Mimarı Nuray Çakar, haziran ayında bahçelerde yapılması gereken çalışmaları anlattı.

Başakşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarında bulunan millet bahçeleri ile parklarda bir dizi çalışma yaptı. Çimler biçildi, sulandı ve ilaçlandı. Peyzaj alanlarına çiçek ekimleri yapıldı. Çocuk oyun alanlarının zeminlerine de bakım yapılarak kullanıma hazır hale getirildi.

Çimlerde doğru sulama ve gübreleme

Başakşehir Belediyesi, bu çalışmaları yaparken kendine ait bahçeleri olanların nasıl bakım yapabileceği konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Nuray Çakar, haziran ayında bahçelerin canlı kalabilmesi için bazı tavsiyelerde bulundu. Çakar, bahar aylarında toprakta yenileme ve havalandırma yapılmadıysa bu işlemin hemen yapılması gerektiğini söyledi.

Çim alanlarda yapılacak bakımla ilgili bilgi veren Çakır, “Çim alanların canlı kalabilmesi için bakımları düzenli bir şekilde yapılmalı. Bu alanlar, güneşin etkisinin az olduğu sabah ve akşam saatlerinde sulanmalı. Otomatik sulama sistemi varsa ayarları kontrol edilmeli. Amonyum sülfat ve amonyum nitrat içerikli gübreler çimlerin canlı kalmasında önemli katkı sağlıyor” dedi.

Haşereler için zirai ilaç

Çakar, bahar aylarında ekilen sebzeler ile meyve ağaçların da haziran ayında bakıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Yaz aylarında sebze bahçesi ve meyve ağaçlarının, geride bıraktığı aylardan daha çok suya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bahçelerdeki çiçek ve sarmaşıkların da mutlaka budanması gerektiğini dile getiren Çakır, “Bu işlemler çiçek ve bitkileri rahatlatıyor ve büyüyüp canlanmalarında önemli bir rol oynuyor. Bu mevsimde ortaya çıkan danaburnu, salyangoz ve tırtıl gibi böcekleri, zirai ilaçlarla bitkilerden uzak tutmak gerekiyor” diye konuştu.