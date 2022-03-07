Başakşehir’de çevreci öğrencilere teknoloji sürprizi

Sıfır atık alanında Türkiye’ye öncü olan Başakşehir Belediyesi, her ay onlarca ton atığı ekonomiye kazandıran çevreye duyarlı öğrenciler için Bilişim ve Teknoloji Haftası’nda sürpriz bir etkinlik düzenledi. Çevreci öğrenciler, Başakşehir Living Lab’de paraşüt, drone ve bisiklet simülatörünü deneyimledi.

Başakşehir Belediyesi sıfır atık çalışmalarıyla toplumsal bilinci güçlendiriyor, her ay onlarca ton geri dönüştürülebilir atığın çöp olmasının önüne geçiyor. Atık Nakit uygulaması kapsamında ilçe genelindeki okullarda başlatılan sıfır atık kampanyası, Başakşehirli öğrencilerin yoğun katılımıyla kısa sürede seferberliğe dönüştü.

Çevreci öğrenciler için sürpriz etkinlik

Başakşehir Belediyesi, Ocak ve Şubat aylarında kampanyaya en çok desteği sağlayan ilk beş okulun öğrencileri için sürpriz bir etkinlik düzenledi. Çevreye duyarlı öğrenciler, Bilişim ve Teknoloji Haftası kapsamında, Türkiye’nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi Başakşehir Living Lab’de eğlenceli bir teknoloji turuna çıktı.

Yürütülen faaliyetler ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgilendirilen öğrenciler, merkezdeki paraşüt, drone ve bisiklet simülatörünü deneyimleme fırsatı da buldu. Keyifli ve eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, merkezin çok güzel olduğunu ve simülatörlerin gerçeklik duygusu verdiğini söyledi. Başakşehirli gençleri, teknolojinin tüm imkânlarından faydalanmaları için, Başakşehir Living Lab’e davet etti.

119 ağacı kesilmekten kurtardılar

Atık Nakit uygulaması kapsamında başlatılan kampanyada; İBB Yavuz Sultan Selim Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 2 ton, Özel İkitelli OSB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 2 ton, Özel Vizyon Koleji öğrencileri 1 ton, İBB Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu 700 kilogram, Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu ise 610 kilogram geri dönüştürülebilir atık topladı. Başakşehir’in çevreci öğrencileri, topladıkları geri dönüşüm atıkları sayesinde 119 ağacın kesilmesinin önüne geçti. Doğaya karışan karbon salınımının azaltılmasının yanında ambalaj depolama alanından da tasarruf edilmesini sağladılar. Ayrıca ilk beşe giren okullara “Sıfır Atık Karnesi” verildi.