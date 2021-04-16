Başakşehir’de Derviş Ağa Camii ibadete açıldı

Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde hayırseverlerin desteğiyle yapılan Derviş Ağa Camii dualarla ibadete açıldı. Törende konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bereket ayı olan Ramazan’da yeni bir camiyi daha Başakşehir’imize kazandırıyoruz” dedi.
“Derviş Ağa Camii’ne kavuştuk”Başakşehir’in manevi atmosferini taçlandıracak olan Derviş Ağa Camii’nde aynı anda bin 500 kişinin ibadet edebileceğini belirten Başkan Kartoğlu, “Geçtiğimiz hafta Gülendam Hatun Camii’mizi ibadete açmış ve ilk cuma namazını hep birlikte kılmıştık. Bu hafta ise Derviş Ağa Camii’ni ibadete açmak nasip oldu. Bu kıymetli eserlerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Açılış konuşmasının ardından dualar eşliğinde Derviş Ağa Camii ibadete açıldı.