Başaksehir’de karın keyfini çocuklar çıkarttı

Başakşehir’de sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa çıkan çocuklar karın keyfini doyasıya çıkarttı. Kimi bulduğu poşet ve tahtayla kaymaya çalışırken bazı çocuklar da arkadaşları ile kar topu oynadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’a kar gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi ve kent beyaza büründü. Bu durum en çok çocukları sevindirirken Başaksehir’de sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa çıkan çocuklar doyasıya eğlendi. Kimi bulduğu poşet ve tahtayla kaymaya çalışırken bazıları da arkadaşları ile kar topu oynadı. Okulların da tatil olması çocukların sevincini bir kat daha arttırdı. Dünden itibaren karın yağmasını beklediğini belirten Begüm Kılıç, "Bugün yokuşlardan kayacağım çok güzel oyun oynayacağım arkadaşlarımla. Üşümüyorum şuan üzerimde bir sürü şey var" dedi. Karın tatile denk geldiğini belirten Mehmet Kadirli "Çok güzel. Geçen senede yağmıştı böyle ama bu kadar olmamıştı yani ben burada değildim. Şimdi doğrusu çok mutluyuz. Tatile denk geldi. Bizim memlekete de çok yağıyor da bizim memleket dümdüz olduğu için bu kadar uçamıyoruz" diye konuştu.