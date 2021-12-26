Başakşehir’de mezuniyet coşkusu

Başakşehir Belediyesi Radyo Akademi’de 6. dönem, Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu ile Dublaj Okulu’nda ilk dönem eğitimleri tamamladı. Uzman kadrolardan eğitim alan kursiyerlerin sertifika törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Başakşehir Belediyesi tarafından gençleri sektörün deneyimli isimleriyle buluşturan Başakşehir Radyo Akademi’de 6. dönem, Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu ile Dublaj Okulu’nda ilk dönem eğitimleri tamamlandı. Hem teorik hem de pratik alanda eğitim alma fırsatı bulan kursiyerler için Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde sertifika töreni düzenlendi. Kursiyerlerin mezuniyet coşkusuna Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da ortak oldu.

“Ailemiz her geçen gün büyüyor”

Bir eğitim dönemini daha alınlarının akıyla ve başarıyla tamamladıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Kursiyerlerimiz mezuniyet heyecanı yaşarken, bizler de hayatlarınıza artı değer katmanın hem mutluluğunu hem de gururunu yaşıyoruz. Radyo Akademi’de eğitim alan kursiyerlerimizin sayısı 131’e ulaştı. Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu’nda 14, Dublaj Okulu’nda ise 18 arkadaşımız ilk mezunlar arasındaki yerini aldı. Ailemiz her geçen gün büyüyor, her geçen gün aramıza yeni isimler ve tabii ki yeni akademiler katılıyor. Bugün ilk ders heyecanını yaşayan, ailemizin beşinci yıldızı olan Sinema Okulumuzun kursiyerlerine ve eğitmenlerine de başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Çok başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum”

Gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak ve hayatlarına dokunmak için akademi eğitimlerine başladıklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Burada edindiğiniz bilgi ve tecrübenin, kariyer hedeflerinize ulaşmada sizlere önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Önceki dönem kursiyerlerimiz arasındaki pek çok arkadaşımız, bugün Radyo Başakşehir’de ve özel radyolarda program yapıyor. Sizlerin arasından da çok başarılı radyo programcıları, çok başarılı haberciler, çok başarılı seslendirme sanatçıları çıkacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Kartoğlu’nun konuşmasının ardından sertifika törenine geçildi. Sahneye çağrılan kursiyerlere, mezuniyet sertifikaları Başkan Yasin Kartoğlu tarafından verildi.