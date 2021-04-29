Başakşehir’de sakura ağaçları çiçek açtı

Avrupa’nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun talimatıyla oluşturulan hatıra ormanındaki sakura ağaçları çiçek açtı.
Türk ve Japon dostluğunun simgesiTürkiye ve Japonya’nın işbirliğiyle hizmete açılan şehir hastanesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafındanBaşakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi adı verilmişti. Şehir hastanesinin açılışından önce 10 bin metrekarelik alana sahip hatıra ormanına, iki ülke dostluğunun simgesi olan çam ve sakura ağaçları dikilmişti. Hatıra ormanında 150’si sakura olmak üzere bin 50 ağaç bulunuyor.