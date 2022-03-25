Başakşehir’de Şinasi Ünsal Camii ibadete açıldı

Başakşehir’de hayırsever iş insanı Şinasi Ünsal’ın desteğiyle inşa edilen Şinasi Ünsal Camii ve Taziye Evi, kılınan ilk Cuma namazıyla ibadete açıldı. Bin 200 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Şehirlerimizin ruhu, milletimizin manevi bakımdan kalbi ve güven yuvası olan camilerimize bir yenisini daha ekliyoruz” dedi.

Başakşehir’in manevi atmosferi bir camiyle daha taçlandı. Bir yıl önce temeli atılan Şinasi Ünsal Camii ve Taziye Evi ibadete açıldı. Açılış törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ve AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ile siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

“Camiler şehirlerimizin ruhu”

Başakşehir’in manevi atmosferini yeni bir eserle taçlandırdıklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Şehirlerimizin ruhu, milletimizin manevi bakımdan kalbi ve güven yuvası olan camilerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Şehrimize bu eseri kazandıran hayırsever iş insanımız Şinasi Ünsal ve camimizin ve taziye evimizin yapımında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Rabbim, yurdumuzu camisiz, minerallerimizi ezansız, camilerimizi de cemaatsiz bırakmasın” şeklinde konuştu.

Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde çalışmaları tamamladıklarını söyleyen hayırsever iş insanı Sinasi Ünsal da, “Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim, bu güzel mekânda ibadetlerimizi birlikte yapmayı nasip etsin. Şehrimize ve ülkemize daha güzel, kalıcı eserler bırakacağız” dedi.

Hayırsever iş insanı Şinasi Ünsal’ın desteğiyle yapılan cami ve taziye evi, 4 bin 714 metrekarelik alanda inşa edildi. Bin 200 kişinin aynı anda ibadet edebildiği Şinasi Ünsal Camii bünyesinde, 700 metrekare büyüklüğünde taziye evi ve lojman da bulunuyor.