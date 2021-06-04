Başakşehir’den Şanlıurfa’ya teknoloji transferi

Hayata geçirdiği yenilikçi projelerle Türkiye’ye örnek olmaya devam eden Başakşehir Belediyesi, inovasyon ve teknoloji alanındaki deneyimlerini Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesiyle paylaşıyor. Şanlıurfa’da kurulacak Mezopotamya Living Lab’in tanıtım toplantısına katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, inovasyon ve teknoloji merkezleri ile beyin göçünün önüne geçmek istediklerini söyledi.

Türkiye’nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi Başakşehir Living Lab ile teknolojiye yön veren Başakşehir, diğer taraftan örnek olmaya devam ediyor. Başakşehir Living Lab’de elde edilen deneyimler diğer yerel yönetimlere de yeni ufuklar açıyor. Başakşehir Belediyesi’nin bu alandaki çalışmalarını yakından takip eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, inovasyon ve teknoloji merkezi kurmak için çalışmalara başladı. Mezopotamya Living Lab’in tanıtımı için düzenlenen törende Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “kardeş şehir” protokolü de imzaladı.

“Beyin göçünü engellemek istiyoruz”

Törende konuklara hitap eden Başkan Yasin Kartoğlu, peygamberler şehri Şanlıurfa’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Başakşehir Living Lab’in Türkiye’nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi olduğuna dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “Başakşehir Belediyesi olarak, üretilen bu teknolojilerin ülkedeki diğer kurumlara ulaşmasını, ülkemizin dört yanında yeni ‘living lab’ler açılmasını sağlamak adına bir mücadele içerisindeyiz. Bu bir inovasyon projesi olmanın yanında aynı zamanda gençlikle ilgili bir proje. Bu projedeki amacımız; Türkiye’nin genç beyinlerinin yurt dışına gitmek yerine ülkesine hizmet etmesini sağlamaktır” diye konuştu.

“Kardeşliğimiz gönüllerde başladı”

Başakşehir ve Şanlıurfa arasındaki kardeşliğin daha önce gönüllerde başladığına vurgu yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de, “Başakşehir Belediyesi ile olan kardeşlik aslında gönülde başlamıştı. Daha sonra meclislerimizde devam ederek bugüne geldi. Gelişen teknoloji ile birlikte inovasyon ve living lab gibi bazı terimler hayatımıza girdi. Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip ilimizde gençlerin yeni teknolojiye, bilişim teknolojisine eğilimi olduklarını bilerek, Şanlıurfa’da böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

“Teknoloji Fidanı Şanlıurfa’da Yeşeriyor”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, “Teknoloji Fidanı Şanlıurfa’da Yeşeriyor” sloganıyla inovasyon ve teknoloji merkezi kurmayı planlıyor. Başakşehir Belediye’nin bilgi ve tecrübe paylaşımı ile hayata geçirilmesi planlanan Mezopotamya Living Lab bünyesinde; akıllı yaşam ve akıllı şehircilikten mobil uygulamalara, yenilenebilir ve akıllı enerji sistemlerinden sensör teknolojilerine, bilgi teknolojileri ve yazılım eğitimlerine kadar hayatın her alanına dair çalışma ve projeler yapılması hedefleniyor. Merkezde ayrıca gençlerin yeni teknolojik, ürün ve hizmetleri uygulamalı olarak tecrübe etmesi amaçlanıyor.