Başakşehirli annelere sağlıklı beslenme eğitimi

Başakşehir Belediyesi, BAKMER ve Güvenilir Ürün Platformu ortaklığında düzenlenen Güvenli 2023 Anne ve Çocuk Sağlıklı Beslenme Eğitimi, Başakşehirli annelerden yoğun ilgi gördü. Eğitime çocuklarıyla birlikte katılan annelere, sağlıklı beslenme ve güvenli gıda konularında ipuçları verildi.

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi’nde anne ve çocukları için Güvenli 2023 Anne ve Çocuk Sağlıklı Beslenme Eğitimi düzenlendi. Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi BAKMER ve Güvenilir Ürün Platformu işbirliğindeki eğitim programında, Başakşehirli annelere sağlıklı beslenme yöntemleri, doğru ve dengeli beslenme ve besin zincirlerinin sağlık açısından faydaları anlatıldı. Katılımcılara önemli tavsiyelerde bulunan Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, sağlıklı besinlerin yaşam kalitesini yükselttiğini ve beslenme konusunda ince eleyip sık dokunması gerektiğini vurguladı.

“Tükettiklerimiz hakkında çok iyi bilgi sahibi olmamız gerekir”

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Celep, doğru seçilmiş yiyeceklerin çocuk gelişimine büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Beslenmenin çocuklarda fiziksel gelişimin yanında duygusal sağlığını da etkilediğini belirten Celep, “Hayatımızı mutlu ve sağlıklı yaşayabilmemiz için, tükettiklerimiz hakkında çok iyi bilgi sahibi olmamız gerekir. Örnek verecek olursam; sarımsak içerisinde 4 bin 119 molekül olduğu tespit edildi. Demek ki, yalnızca bunun içerisinde mineral ya da protein olduğunu söylemek yetersiz kalıyor. Gıda olarak kullanılan şeyler yalnızca karnımızı doyurduğumuz ürünler değildir. İçerisinde yüzlerce, binlerce madde bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

“Başakşehirli kadınların yanındayız”

Eğitim programı hakkında değerlendirmelerde bulunan BAKMER Koordinatörü Beyhan Tuncer, “Yaşamımızın her alanında sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Başakşehirli kadınlarımızın sağlığına katkı sağlamak için bu ve bunun gibi bilgi birikimimizi güçlendirecek, faydalı bilgiler kazanacağımız programları yapmaya devam edeceğiz. Başakşehirli kadınlarımızın her zaman yanlarında olacak, ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.