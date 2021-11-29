Başakşehirli sordu, Başkan Yasin Kartoğlu cevapladı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçe sakinlerinin Başakşehir’le ilgili sorularına sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan Şeffaf Kürsü programında cevap verdi. Ulaşımdan çevreye kadar önemli açıklamalarda bulunan Başkan Kartoğlu, Şahintepe Mahallesi’nde tapularının teslim edileceği müjdesini verdi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan Şeffaf Kürsü programında Başakşehirlilerin ilçe hakkındaki sorularını cevapladı. Başakşehirlilerin en çok bilgi almak istediği konuların başında ulaşım ve imar vardı. Ulaşımda özellikle raylı sistem projelerine değinen Başkan Kartoğlu, bir de müjde verdi.

Şahintepeliler tapularına kavuşuyor

Şahintepe Mahallesi’nin imar durumuyla alakalı soru üzerine, bölgenin imarının tamamlandığını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Şahintepe’nin imarını tamamladık. Nasip olursa pazartesi günü itibariyle komşularımızın tapularını teslim etmek için davetlere başlıyoruz. İzdiham olmaması için Şahintepeliler randevulu bir sistem ile tek tek aranacak. Bölgedeki yapı stokunu da değiştirmek için örnek projelere başlayarak vatandaşımızla birlikte değişimi yapacağız” dedi.

Öte yandan Başkan Kartoğlu, imar çalışmalarının tamamlanmış olmasına karşın, bölgede arsası olmamasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin proje iptali için başvuruda bulunduğunu söyledi. Yeşiltepe bölgesindeki arsalarla ilgili bölgede rezerv yapı alanı ilan edilerek hak sahipleri ile görüşmelerin 2022 yılı itibariyle başlayacağını da aktardı.

Başakşehir demir ağlarla örülüyor

Başakşehir’de devam eden raylı sistem projeleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Başkan Kartoğlu, “İlçemiz içerisinde ulaşıma büyük katkı sağlayacak ve diğer metro hatlarıyla entegrasyonu sağlanacak olan Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı’nda yeni bir aşamaya geçildi. Metro hattımızda inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Başakşehir’de Mertokent’ten başlayan hattımız, Kayşaşehir merkeze kadar ulaşacak. Aynı zamanda Metrokent İstasyonu’nda Bağcılar - Kirazlı, Başakşehir - Olimpiyatköy Hattı ile, Kayaşehir İstasyonu’nda ise Halkalı - İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile entegre olacak. Bu bağlantılar sayesinde Başakşehirlilerin Marmaray, İstanbul Havalimanı, Göktürk Kemerburgaz, Kağıthane, Gayrettepe ve Beşiktaş’a metroyla ulaşımI sağlanacak” ifadelerini kullandı. Başkan Kartoğlu, Bahçeşehir - Marmaray Halkalı Ring Tren Hattının alanındaki imalatların tamamının Başakşehir Belediyesi tarafından tamamlandığını, test sürüşlerine devam eden TCDD’nin en kısa sürede seferlere başlayacağını söyledi.

“İBB’nin yarım bıraktığı yolları tamamladık”

Başakşehir’de alternatif yollarla ilgili soruları da cevaplayan Başkan Kartoğlu, “Başakşehir ile Bahçeşehir arasında, TEM’e paralel iki ana yol bulunmaktadır. Bir tanesi Kuzey Marmara Kesim 8 projesi olup, çalışmalar şu an KGM uhdesinde devam etmektedir. Diğeri Şahintepe - Fırat Caddesi bağlantısı ise 2019 yılında İBB tarafından yarım bırakılmıştır. Bu güzergâh üzerinde Avcılar ilçesinin de sınırı bulunduğu için, ilçe belediyesi olarak kalıcı bir proje yapmamız mümkün değildir. Biz kendi sınırlarımız içerisinde ulaşımı rahatlatmak için vatandaşlar tarafından kullanılan Sazlıdere geçişlerini rahatlattık, tek şeride düşen kısımları genişlettik, hal yoluna çıkan 3’üncü bir geçiş yaptık, Kayaşehir’den İstiklal Caddesi’ne bağlanan Gökdemir Caddesi’ni trafiğe açtık, 2801 Caddesi’ni Fırat Caddesi’ne bağlayan yeni bir bağlantı yolu daha açıyoruz” şeklinde konuştu.

4. Etap Yolu’nu KGM tamamlıyor

4. Etap Yolu ve Viyadük projesinin de İBB tarafından yarım bırakıldığını belirten Başkan Kartoğlu, “Yarım bırakılan yolun yapımı KGM tarafından tamamlanmaktadır. KGM tarafından yürütülen Kuzey Marmara Otoyolu Kesim 8 projesi için Sular Vadisi üzerinden bir viyadükle geçiş yapılacaktır. Çalışmalar sırasında herhangi bir binaya veya Sular Vadisi’ne zarar verilmeyecek olup, KGM tarafından gürültü perdesi gibi imalatlar yapılarak etki minimuma indirilmeye çalışılacak” diye konuştu.

Yeni bisiklet yolları ve millet bahçeleri geliyor

Yeni millet bahçeleri ve bisiklet yolları ile ilgili soruları da yanıtlayan Başkan Kartoğlu, şunları söyledi: “Doğa dostu Başakşehir’imizde bisiklet yollarımızın yapımına hızla devam ediyoruz, ilçemizin her noktasını bisiklet yollarıyla ilmek ilmek örüyoruz. Bugüne kadar 104 kilometre uzunluğunda bisiklet yolunu tamamladık. Bisiklet yolarımızın uzunluğunu 300 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Son olarak Başak Mahallesi Ordu Caddesi’ndeki bisiklet yolumuzu hizmete açtık. Bisiklet yolu etaplarımızı, aynı zamanda uluslararası EuroVelo bisiklet yoluna bağlıyoruz. Öte yandan Altınşehir Mahallemizde planlanan, Güvercintepe Mahallemize de yakın konumda olan Altınşehir Millet Bahçesi için proje çalışmaları devam ediyor. Parkın yapımına 2022 yılında başlanması planlanıyor. Altınşehir Millet Bahçemiz, toplam 58 bin 180 metrekare alana sahip. Parkımızda kapalı ve açık spor sahaları, dinlenme alanları, farklı yaş gruplarına uygun oyun alanları, piknik alanları ve bisiklet ve yürüyüş yolları yer alacak. Yürüyüş ve bisiklet yolunun uzunluğu bin 44 metre olacak. Altınşehir Millet Bahçemiz, daha sonra Güvercintepe Mahallemizle devam edip, Kayaşehir Millet Bahçemize bağlanacak. O projenin de tespit, planlama ve proje çalışmalarına başlandı. Çam ve Sakura Millet Bahçemiz toplamda 270 bin metrekare olup, 1’inci etabı 78 bin 480 metrekare büyüklüğünde olacak. Altınşehir Milet Bahçemiz 58 bin, Güvercintepe Millet Bahçemiz ise yeni yapılacak bisiklet ve yürüyüş yollarıyla 62 bin metrekare alan üzerinde yapılacak.”