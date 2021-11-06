“Başakşehirli” uygulamasında yeni dönem başladı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, A’dan Z’ye tüm belediyecilik hizmetlerinin bir araya getirildiği akıllı telefon uygulaması Başakşehirli’nin 2. faz tanıtımını gerçekleştirdi. Uygulamasının kullanıcılara birçok avantaj sağlayacağını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Uygulama sayesinde Başakşehir’de şehrin anahtarı cebinizde” dedi.

Türkiye’de bir ilk olan “Başakşehirli” uygulamasında yeni bir dönem başlıyor. A’dan Z’ye tüm belediyecilik hizmetlerinin tek bir sistem atında toplandığı Başakşehirli uygulamasında 2. faza geçiliyor. Birbirinden farklı avantajların yer alacağı 2. faz ile ilgili merak edilen tüm detayları Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu anlattı.

Yeni nesil belediyeciliğin en modern uygulaması

Yeni nesil belediyeciliğin en modern uygulamasının Başakşehirli olduğunu söyleyen Başkan Kartoğlu, “Başakşehirli uygulamasını kullananlar, artık birbirinden güzel indirimler ve hediyeler kazanıyor. Başakşehirli uygulaması içerisindeki videoları izleyerek, günlük giriş yaparak, her hafta yenilenen soruları cevaplayarak, etkinliklere katılıp karekodunuzu okutarak ya da komşularımızı uygulamaya davet ederek puan toplanabiliyor.” diye konuştu.

Şehrin anahtarı cebinde

Başakşehirli uygulamasının 20 bin kullanıcıya ulaştığını belirten Başkan Kartoğlu, “Uygulama ile karekodunuzu aynı zamanda HES kodu yerine kullanabiliyorsunuz. Başakşehir’de gerçekleşecek etkinlikleri takviminize ekleyebiliyor, mutluluğun sesi Radyo Başakşehir’i kolayca dinleyebiliyor, günlük haber takibi yapabiliyor, uygulama ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabını sistem üzerinden canlı yardım ile öğrenebiliyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

3. faz çalışmaları devam ediyor

Başakşehir Millet Kıraathanesi’nden spor parklarına, bilgi evlerinden tiyatrolar ve konserlere kadar tüm hizmet noktaları ile etkinliklere uygulamanın ürettiği karekod sayesinde hem hızlı hem de kolay bir şekilde giriş yapıldığına dikkat çeken Başkan Kartoğlu, daha fazla avantaj için hayatı kolaylaştıran Başakşehir uygulamasının 3. faz çalışmalarına devam edildiğini kaydetti.