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Başakşehirliler Karadeniz müziğine doydu

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Kültür sanat sezonunda sevilen sanatçıları Başakşehirlilerle buluşturan Başakşehir Belediyesi, Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar’ı ağırladı. Konsere Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Başakşehirliler Karadeniz müziğine doydu
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Kültür sanat sezonunda sevilen sanatçıları Başakşehirlilerle buluşturan Başakşehir Belediyesi, Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar’ı ağırladı. Konsere Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonuna sevilen sanatçıları Başakşehirlilerle buluşturmaya devam ediyor. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi, bu hafta Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden, Türk halk müziği ses sanatçısı Resul Dindar’a ev sahipliği yaptı.

Dindar’a Başakşehirlilerden büyük ilgi

Başakşehirli müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da izledi. Dindar, konserde sevilen eserlerini seslendirdi. Başakşehirliler de Dindar’a eşlik ederek güzel bir pazar akşamı geçirdi.

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Dindar, 2008 yılında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Karmate (değirmen) grubunun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkaran sanatçı, 2012 yılında Karmate’dan ayrılarak müzik hayatına tek başına devam etti. 2013 yılında Divane adlı ilk solo albümünü çıkardı.

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