Başkan Akgün, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Sel felaketinden en fazla zarar gören Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

Sel felaketinden en fazla zarar gören Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini ziyaret eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bölgede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Selin tahrip ettiği alanları inceleyen Başkan Akgün’e Büyükçekmece Belediye Meclis üyeleri Hakan Çebi ve Rıza Can Özdemir de eşlik etti.

“Şehirlerimizi aklın ve bilimin doğrultusunda doğal afetlere hazırlamalıyız”

Karadeniz coğrafyasının çok fazla yağış alması nedeniyle benzer sel baskınlarının felakete sebep olduğunu belirten Başkan Akgün şu açıklamayı yaptı; “Bu yıkımların büyüklüğü ile yaşanan can ve mal kayıplarının artmasının en büyük nedeni, dere yataklarında hatalı yapılaşmaya verilen imarlar ve yanlış inşa edilmiş köprülerdir. Bu yaşanan felaketten ders alarak, şehirlerimizi aklın ve bilimin doğrultusunda doğal afetlere hazırlamalıyız. Bir kez daha yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor, kayıp olan vatandaşlarımızın bir an önce bulunmasını temenni ediyorum.”

Başkan Akgün ayrıca felaketinin ilk günlerinden itibaren bölgede arama - kurtarma ve temizlik çalışmalarına destek veren Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını da yerinde inceledi.