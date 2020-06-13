Başkan Atasoy: “Türkiye ve Libya tarih boyunca köklü ilişkilere sahiptir”

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye-Libya ilişkilerini değerlendirdi. Atasoy, iki ülkenin tarih boyunca köklü ilişkilere sahip olduğuna dikkat çekti. Başkan Atasoy, “Libya Devleti’nin, Türkiye tarafından hemen tanınmasından sonra tesis edilen diplomatik ilişkilerle yeniden ivme kazanmıştır” dedi.
“Türkiye, Libya’da ortaya çıkan diyalog sürecini desteklemiştir”
Türkiye’nin Libya ile ortaya çıkan diyalog sürecini desteklediğini ve sürecin sonunda Libya Siyasi Anlaşmasını imzalandığına ifade eden Başkan Atasoy, “Sayın Bakanımızın katıldığı törende Libya Siyasi Anlaşması imzalanmıştır. İki yıllık bir geçiş dönemi öngören Anlaşma uyarınca kurulan Başkanlık Konseyi (BK) 2016 Mart ayında görevine başlamıştır. Başkanlık Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2259 sayılı kararıyla ülkenin tek meşru icra organı olarak tanınmıştır. Başkanlık Konseyi’ni karargahında ziyaret eden ilk ülke Türkiye olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımıza Dışişleri bakanımıza ve Libya Ankara büyükelçisi ekselanslarına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.