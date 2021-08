Başkan Bozkurt, Esenyurtlu şampiyonları ağırladı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurtlu sporcuları makamında ağırladı. Birçok branşta başarı elde eden sporcular ile sohbet eden Başkan Bozkurt, “Dünyada, hayâllerinizi gerçekleştirmeniz için destek olmak kadar değerli bir şey yok” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçede spora ve sporculara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Esenyurt Belediyesinin desteklediği genç sporcular, ülkemizde ve Avrupa’da önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. Pandemi sonrası yurt içi ve yurt dışında yapılan müsabakalarda 10 branşta; 1 kişi Avrupa Şampiyonu, 3 kişi Avrupa 2’ncisi, 3 kişi Avrupa 3’üncüsü, 3 kişi Türkiye 1’incisi ve 11 kişi Türkiye 2’ncisi oldu. Bunun yanı sıra 5 Türkiye 3’üncüsü 9 sporcu Milli Takım’a seçildi. Spor salonları ve profesyonel öğretmen kadrosu ile Esenyurtlu sporculara güç veren Başkan Bozkurt, sporcuları makamında ağırladı ve onlarla tek tek konuştu. Başkan Bozkurt, belediyenin spor öğretmenleri ile de ilçedeki spor faaliyetlerinin daha iyi yürütülebilmesi için de görüşmeler yaptı.

“Mücadele edince oluyor”

Sporcularla güncel konuları ve spor müsabakaları sonucunda elde ettikleri başarılarını değerlendiren Başkan Bozkurt, “İnsan bir şey isteyince, mücadele edince kesinlikle oluyor. Buna yüzde yüz inanın” ifadesini kullandı. Başkan Bozkurt, “Kendinizi disipline derseniz, çalışırsanız ve her şeyden önce kendinize inanırsanız mutlaka ama mutlaka başarılı olursunuz. Ne yapıyorsanız yapın, mutlu olmak için huzurlu olmak için yapın. Spor sizi mutlu etmiyorsa, huzursuz ediyorsa, kötü hissettiriyorsa yapmayın. Sevdiğiniz, inandığınız alanda kendinizi geliştirin. Dünyada sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak, model olmak, sizlerin önünü açmak, yaşamınıza doğru dokunmak ve hayâllerinizi gerçekleştirmeniz için destek olmak kadar değerli bir şey yok. Sadece buradaki arkadaşlar için ya da sadece madalya alanlar için söylemiyorum. Esenyurt’ta yaşayan her çocuk ya da dünyada yaşayan her çocuk için destek olmak benim için çok önemlidir’’ dedi.

Başkan Bozkurt, Esenyurtlu sporcuları ağırladıktan sonra hediyeler verdi, sporcular da Başkan Bozkurt’a “Kemal Deniz Bozkurt” yazılı beyzbol sopası ve topu ile forma hediye etti. Esenyurtlu şampiyonlar, Başkan Bozkurt ile fotoğraf çektirerek o anları ölümsüzleştirdi.