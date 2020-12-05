Başkan Çalık, engellilerle online olarak görüştü

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla Beylikdüzü Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alan çocuklar ve öğretmenleri ile online olarak bir araya geldi. Başkan Çalık, Engelsiz Yaşam Merkezi’ni yenilenmiş haliyle Gürpınar’a taşıyacaklarını belirterek "Sizleri çok özledim. Korona virüs sürecini atlattıktan sonra ilk fırsatta bir araya geleceğiz. İlk toplantımı sizlerle yapacağım" dedi.
İhtiyaçlara göre güzel bir merkez yapmak istediklerini ifade eden Başkan Çalık özel çocukların en iyi şekilde vakit geçirebileceği, kendini geliştirebileceği bir alan yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
“Yeni merkezimizde bir araya geleceğiz”Pandemi tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan özel çocuklarla online olarak sohbet gerçekleştiren Başkan Çalık çocuklarla bir arada olmanın kendilerine güç verdiğinin de altını çizerek "Sizleri çok özledim. Öğretmenleriniz de sizleri çok özledi. Sizlerle bir arada olmak bizlere güç veriyor. İnşallah bu pandemi sürecini atlattıktan sonra ilk fırsatta bir araya gelelim. İlk toplantımı sizlerle yapacağım. Sizleri çok seviyorum" ifadelerinde bulundu. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle çok fazla bir araya gelemediklerini söyleyen Engelsiz Yaşam Merkezi öğretmenleri iss bir an önce öğrencilerine kavuşmak istediklerini ifade etti.