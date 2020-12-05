Başkan Çalık, engellilerle online olarak görüştü

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla Beylikdüzü Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alan çocuklar ve öğretmenleri ile online olarak bir araya geldi. Başkan Çalık, Engelsiz Yaşam Merkezi’ni yenilenmiş haliyle Gürpınar’a taşıyacaklarını belirterek "Sizleri çok özledim. Korona virüs sürecini atlattıktan sonra ilk fırsatta bir araya geleceğiz. İlk toplantımı sizlerle yapacağım" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla Beylikdüzü Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alan özel çocuklar ve öğretmenleri ile online olarak bir araya geldi. Oldukça keyifli geçen sohbette Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yenileneceğinin müjdesini veren Çalık "Geçen ay mecliste bir karar aldık. Gürpınar’da Engelsiz Yaşam Merkezimizi yeniliyoruz. Daha önce Kavaklı’da bulunan 3 katlı binayı değil. Tek katlı, bütün alanlarını kullanabileceğiniz, açık alanlarında da oyunlar oynayacağınız büyük bir alan kazandıracağız sizlere. Çok güzel olacak merak etmeyin. Çok güzel bir yer planlıyoruz. Üstünde kreş olacak, altında Engelsiz Yaşam Merkezi. Burada bolca açık alan faaliyetlerinde bulunacaksınız" dedi.

İhtiyaçlara göre güzel bir merkez yapmak istediklerini ifade eden Başkan Çalık özel çocukların en iyi şekilde vakit geçirebileceği, kendini geliştirebileceği bir alan yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

“Yeni merkezimizde bir araya geleceğiz”

Pandemi tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan özel çocuklarla online olarak sohbet gerçekleştiren Başkan Çalık çocuklarla bir arada olmanın kendilerine güç verdiğinin de altını çizerek "Sizleri çok özledim. Öğretmenleriniz de sizleri çok özledi. Sizlerle bir arada olmak bizlere güç veriyor. İnşallah bu pandemi sürecini atlattıktan sonra ilk fırsatta bir araya gelelim. İlk toplantımı sizlerle yapacağım. Sizleri çok seviyorum" ifadelerinde bulundu. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle çok fazla bir araya gelemediklerini söyleyen Engelsiz Yaşam Merkezi öğretmenleri iss bir an önce öğrencilerine kavuşmak istediklerini ifade etti.