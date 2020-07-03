Başkan Çalık Yaşam Bahçesi’nin mahsullerini topladı

Beylikdüzü Belediyesi’nin, dayanışma ruhunu en üst seviyede tutmak ve üreten toplum bilincini güçlendirmek adına hayata geçirdiği Yaşam Bahçesi’nde hasat yapıldı. 20 bin metrekarelik bir arazide oluşturulan Yaşam Bahçesi’nde yapılan hasadı Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, belediye meclis üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi. Başkan Çalık, şenlik tadında bir hasat etkinliğinin planlandığını müjdelerken olgunlaşan ürünler dönem dönem toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere belediyenin Gıda Bankası’na iletiliyor.

Dikkat çeken projeler üreterek ilçedeki yardımlaşma ruhunu en üst seviyede tutan Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği Yaşam Bahçesi’nde hasat yapıldı. İsmini Beylikdüzülü vatandaşların verdiği ve Yaşam Vadisi 3. Etaba teğet, 20 bin m2’lik bir alana sahip olan Yaşam Bahçesi’nde hasadı Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, belediye meclis üyeleriyle birlikte gerçekleştirdi. Olgunlaşan tüm ürünler, yenilerinin yetişebilmesi adına toplanırken Beylikdüzü’ndeki ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmak üzere Beylikdüzü Gıda Bankası’na teslim ediliyor. Üretim boyunca herhangi bir kimyasal kullanılmadan ve doğal tarım ilkelerini uygulayarak yerel tohumdan üretilen fidelerle organik sebze meyve yetiştiriliyor.

“Mahsullerimizi toplamanın sevincini paylaşıyoruz”

Yaşam Bahçesi’nde gerçekleşen hasatta olgunlaşan kabak, biber ve salatalıkları toplayan Belediye Başkanı Çalık, “20 dönümlük bir alanımızı kent bostanına çevirerek vatandaşlarımızla birlikte adını Yaşam Bahçesi koyduk. Bugün ise geldiğimiz noktada mahsullerimizi toplamanın mutluluğunu ve sevincini paylaşıyoruz. Ürünlerin çoğunluğu olduğunda ise Beylikdüzü halkıyla bir araya geleceğimiz şenlik tadında bir hasat etkinliği planlıyoruz. Yaşam Bahçelerimizde elde ettiğimiz tüm ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerimize Gıda Bankası üzerinden gönderiyoruz. Bu sayede Beylikdüzü kendi imkan ve olanaklarıyla ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmış olacak. Bununla beraber her mahallede Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri oluşturma hedefimize ulaşmak için de diğer Yaşam Bahçelerimizin çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Üreten Beylikdüzü olarak geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi. Hasat anında Yaşam Bahçesi’ne sürekli geldiklerini belirten bir aile ise böyle bir alanı oluşturdukları için Başkan Çalık’a teşekkürlerini iletti.