Başkan Deniz Köken’den İslambey İlkokulu’na ziyaret

2021-2022 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimden uzak geçen günlerin ardından çocuklar okullarına ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de İslambey İlkokulu’nu ziyaret ederek çocukların ilk günkü heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu. Tek tek sınıfları dolaşarak öğrencilere ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyen Başkan Deniz Köken, "Onlar gibi bende heyecanlıyım. Çocuklar bu sene ilk gün okula geldiler, geçen yıl pandemiden dolayı gelememişlerdi. Çok heyecanlılar ve istekliler, gözlerinden okunuyor. Geçen hafta bütün okullarda çok büyük bir temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptık; tüm okullarda bu çalışmalarımız yine devam edecek. İnşallah pandemiyle mücadele ederek bu sene okula ara vermeden eğitimlerin devam etmesi ana gayemiz. Hükümetimizle birlikte bu işi kesintiye uğratmadan devam ettireceğiz" dedi.