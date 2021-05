Başkan Göksu: “Her İSKİ genel kurulunda su zammı konusu gelmesi komik bir hale geldi”

İBB’nin, suya zam teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, “Her İSKİ genel kurulunda su zammı konusu gelmesi gerçekten artık komik bir hale geldi. Bugün yüzde 50 civarında suya zam teklifi geldi. Zam maddesini kasım ayında görüşmek üzere erteliyoruz. İstanbulluları yapılacak zamdan kurtarıyoruz” dedi.

AK Parti İBB Meclis Grubu, İSKİ Genel Kurulu’nda, İBB’nin İstanbul’da suya yüzde 50’ye yakın zam yapma teklifi öncesinde toplandı. İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen toplantı sonrasında Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB’nin zam teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“İSKİ’nin bütün gelirlerini bankaya ipotek edin diyorlar”

AK Parti grup toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, “Bugüne kadar İstanbul tarihinde ve özellikle yakın döneme baktığımızda 25 yıllık süre içerisinde İstanbulluların hiç alışkın olmadığı, İBB meclisinin de hiç alışkın olmadığı ilginç teklifler var. Geçtiğimiz perşembe günü faaliyet raporunda da ifade ettiğim gibi İstanbul’un geleceği yok edilmek üzere özel bir kurgu yapılıyor sanki. İstanbul’da yeni bir Düyun-ı Umumiye ilan edercesine İSKİ’nin gündem maddeleri var. İSKİ’nin bütün gelirlerini bankaya ipotek edin diyorlar. Yani İstanbul’un geleceğini bankalara temlik olarak verin diyorlar. Peki İstanbul’un iradesini temsil eden bizler, İstanbul’un iradesini bankalara temlik ettirebilir miyiz? Elbette ettiremeyiz. Bunun için bu Düyun-i Umumiye teklifi maddesini bugün İstanbullular adına mecliste reddedeceğiz. İkincisi Artık her İSKİ genel kurulunda su zammını konuşmaktan bir hal olduk. Her genel kurulda, toplantıda su zammı konusu gelmesi gerçekten artık komik bir hale geldi. Özellikle İBB başkanının seçim boyunca kapı kapı dolaşarak her gittiği yerde ben İstanbul’da suyu ve hayatı ucuzlatacağım diye propaganda yapıp, seçimi kazandıktan sonra ertesi günden itibaren ilk teklifi yüzde 80 zam teklifiydi, biliyorsunuz reddettik. Sonra bütün zam teklifleri ki bugün reddettiğimiz tekliflerle beraber bu 5’nci teklif. Her gelen mecliste ve genel kurulda enflasyon oranına katkı sunmaya çalıştık. Bugün bize gelen teklif ise yine yüzde 50 civarında suya zam teklifi geldi. Ne demek yüzde 50, yüzde 25 direkt su zammı teklifi var, diğer yüzde 25 ise güya metin aralarına gizlenmiş gizli bir su zammı teklifi var” diye konuştu.

“Bu maddenin Kasım ayında görüşülmesine karar verdik”

Başkan Göksu, “Biliyorsunuz AK Parti grubunun teklifi ile İSKİ genel kurulunda karar haline gelmiş ve İSKİ’nin artık uygulamaya geçmiş olduğu BM prensipleri çerçevesinde, daha doğrusu temel insan hakları evrensel beyannamesi çerçevesinde AK Parti’nin teklifiyle kararlaştırılan bedava insani su kullanım hakkı diye bir tanımlama yapılmış. Her ev 0.5 metreküp su bedava kullanmalı, bu insani su kullanım hakkı. Şu an da İstanbul’daki her ev 0.5 metreküp suyu bedava kullanıyorlar. Bugün gelen teklif de İSKİ bize diyor ki bunu iptal et. Biz de AK Parti grubu olarak çok kapsamlı bir değerlendirme yaparak bu iki temel konuda şu karara vardık. Bir İSKİ’nin bugün talep etmiş olduğu yüzde 25‘lik su zammını her üç ayda bir su zammı konuşulmayacağı düşüncesiyle ve İSKİ’nin de kaynaklarını dikkate alarak, bu maddenin kasım ayında görüşülmesine karar verdik. Yani su zammı bu ay konuşulmayacak bu maddeyi kasım ayında yapılacak olan genel kurula bıraktık. Kasım ayıdaki genel kurulda İSKİ yetkilileri bize ihtiyaç analizlerini ortaya koyduktan sonra o gün tartışarak bir karar vereceğiz. Bu ay İstanbulları bu karardan kurtarıyoruz. İkincisi çok hayati bir konu olan insani su kullanım hakkını iptal edin talebini reddediyoruz” ifadelerini kullandı.