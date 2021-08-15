Başkan Lokman Çağırıcı afet bölgesinde

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, selin en büyük zararı verdiği Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini ziyaret edip hem vatandaşları dinledi hem de çalışmalara destek verdi.
Bütün gücümüzle vatandaşlarımızın yanında olduk
Vatandaşlar, devletin ilk günden beri yanlarında olduğunu söyleyip Bakan Soylu ve Çağırıcı’ya teşekkürlerini iletti. Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu ve birlikte zorlukları aşacaklarını söyleyen Çağırıcı, “Ölen hemşehrilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onları geri getiremesek de bakanımızla afet bölgesini dolaşıp geride kalanlar için yapabileceğimiz ne varsa yapmaya çalıştık” dedi.Batı Karadeniz’de sel felaketinin ardından hemen teyakkuza geçen Bağcılar Belediyesi, ilk günden itibaren Kastamonu, Sinop ve Bartın’daki afetzedelere yardım eli uzatmıştı. 30 kişilik uzman personel, su tankeri, kuka, CSB, dalgıç motopomp, nakliye kamyonu ve arazi aracıyla arama kurtarma çalışmalarına destek verilirken vatandaşlar için de yiyecek