Başkan Lokman Çağırıcı afet bölgesinde

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, selin en büyük zararı verdiği Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini ziyaret edip hem vatandaşları dinledi hem de çalışmalara destek verdi.

Batı Karadeniz’deki sel felaketinin ardından hemen bölgeye intikal eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın Sinop’tan sonraki durağı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi oldu. Çağırıcı, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği bölgede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi. Yeleklerini ve çizmelerini giyen Soylu ve Çağırıcı yıkımın en çok yaşandığı Bozkurt’ta incelemelerde bulunduktan sonra çalışmalara da destek verdi. İncelemelerin ardından vatandaşlarla bir araya gelen Soylu ile Çağırıcı onların sorun ve taleplerini dinledi.

Bütün gücümüzle vatandaşlarımızın yanında olduk

Vatandaşlar, devletin ilk günden beri yanlarında olduğunu söyleyip Bakan Soylu ve Çağırıcı’ya teşekkürlerini iletti. Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu ve birlikte zorlukları aşacaklarını söyleyen Çağırıcı, “Ölen hemşehrilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onları geri getiremesek de bakanımızla afet bölgesini dolaşıp geride kalanlar için yapabileceğimiz ne varsa yapmaya çalıştık” dedi.

Batı Karadeniz’de sel felaketinin ardından hemen teyakkuza geçen Bağcılar Belediyesi, ilk günden itibaren Kastamonu, Sinop ve Bartın’daki afetzedelere yardım eli uzatmıştı. 30 kişilik uzman personel, su tankeri, kuka, CSB, dalgıç motopomp, nakliye kamyonu ve arazi aracıyla arama kurtarma çalışmalarına destek verilirken vatandaşlar için de yiyecek