Başkan Şeyma Döğücü’den Dünya Çevre Günü’nde müsilaj tepkisi

Sancaktepe’de Dünya Çevre Günü dolayasıyla gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara toprak, saksı ve birbirinden farklı çevre duyarlılığını ön plana çıkaran hediyeler dağıtıldı. Gerçekleştirilen programa Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ejder Dündar katılım sağladı. Program sonrası konuşan Başkan Döğücü deniz salyalarına değinerek, “İBB, otobüs seferlerine zam yapana kadar deniz salyaları için çalışmalar yapsın” dedi.

Sancaktepe’de Dünya Çevre Günü gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle kutlandı. Geri dönüşüm ürünlerinin yer aldığı, maskotların müzik eşliğinde çocuklarla dans ettiği ve program sonunda vatandaşlara toprak ve çiçek dağıtılarak çevrenin öneminin vurgulandığı etkinliğe Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ejder Dündar’da katılım sağladı. Etkinliklerin yanı sıra okullar arası geri dönüşüm yarışmalarının birincilerini ise Başkan Döğücü anons edip ödüllerini takdim etti.

Program sonrası etkinlik alanında bulunan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Döğücü, çocuklara da hediyeler dağıttı.

“İBB, müsilaja duyarsız kalmamalı”

Müsilaj konusunda İBB’ninde sorumlu olduğunu belirten Başkan Şeyma Döğücü, "Çevreciler, çevreci dernekler son günlerde yaşadığımız müsilaj olayına ses çıkarmıyorlar. Oysa bu tamamen İBB’nin sorumluluğunda olan İSKİ’nin atık merkezleriyle ilgili olan bir konu. İlk göreve geldikleri zaman bu konular için yatırımları gereksiz olarak görüp sorunları geçiştiren büyükşehir yetkilileri şu an bu sorunla karşı karşıya kaldılar. Bu tür şeyleri önceden görmeleri gerekir. Bu sebeple ben bu deniz salyalarının İBB’ye sorulması gerekir diye düşünüyorum. Yine de neyse ki bakanlığımız bu konuda gerekli çalışmalara başladı” diye konuştu.

“Atık merkezimizi kurduk”

Ger dönüşüm çalışmalarının önemini vurgulayan Başkan Döğücü, "Sancaktepe’de çevreyle ilgili çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Sıfır atık ve geri dönüşüm projelerimizle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu manada önemli aşamalar kaydettik. Birinci derece atık merkezimizi kurduk. Şu an orada çöp olarak düşünülen ürünleri alıyoruz, yeniden kullanılabilir hale getiriyoruz. Bunları yapıyor olmamızın nedeni doğaya daha fazla çöp katmamak için. Bu şekilde milyonlarca ton atığı da geri dönüştürerek ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz" dedi.