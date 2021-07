Başkan Yıldız: Sporun her alanında gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz

Beyoğlu’nda düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gençler Teşvik Boks Turnuvası”nda dereceye giren genç sporcular düzenlenen törenle madalya ve ödüllerini aldı. Ödül töreninde konuşan Başkan Yıldız, “Buralarda yetişen gençlerimiz bir gün dünyanın dört bir yanında düzenlenen olimpiyat şampiyonalarında ay yıldızlı bayrağımızı en yukarılara taşımanın gayreti içerisinde olacaklar. Biz de sporun her alanında gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Beyoğlu’nda 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gençler Teşvik Boks Turnuvası düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Boks Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye’nin dört bir yanından 17 kulüp ile 48 sporcu katıldı. 27-29 Temmuz tarihleri arasında Beyoğlu Belediyesi Sütlüce Spor Tesislerinde gerçekleştirilen turnuvanın final müsabakaları dün gerçekleştirildi. Genç sporcuların dereceye girmek için ter döktüğü final müsabakalarını; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de izledi. Turnuvada dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalya ve ödülleri takdim edildi.

“Sporun her alanında gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız turnuvanın ödül töreninde yaptığı konuşmasında, “Beyoğlu Belediyesi olarak sporun her alanında hizmet etmek en çok önem verdiğimiz alanlardan birisidir. Bu hedef doğrultusunda ilçemizdeki tüm spor tesislerinde gençlerimizi sporla buluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Şu anda Tokyo Olimpiyatlarında madalya beklediğimiz, ay yıldızlı bayrağımızı göklere çekecek olan filenin sultanlarını millet olarak hep birlikte alkışladık. O kızlarımız bayrağımız için orada mücadele ediyorlar. Bugün burada da boks alanında başarılı olan kızlarımız var. Buralardan yetişiyorlar. Buralarda yetişen gençlerimiz bir gün dünyanın dört bir yanında düzenlenen olimpiyat şampiyonalarında ay yıldızlı bayrağımızı en yukarılara taşımanın gayreti içerisinde olacaklar. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde binlerce devasa spor tesisler yapıldı. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak kendi ölçeğimizde sporun her alanında gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz. Her şey milletimizin, devletimizin ve bayrağımızın her alanda en iyi şekilde temsil edilmesi için” dedi.