Başkan Yılmaz Azerbaycan Arb 24 Kanalına Konuk Oldu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Azerbaycan’da yayın yapan ARB 24 TV’de Gazeteci Rasim Şerifov’un sunduğu sabah haberlerinin canlı yayın konuğu oldu. 09.15’te başlayan yayına Skype bağlantısı ile Silivri Belediyesi Eşref Efendi Toplantı Salonundan katılan Başkan Yılmaz, belediyecilikle ilgili konuşmasına geçmeden önce 20 Yanvar (Ocak), Hocalı ve Karabağ şehitlerine rahmet diledi. Azerbaycan Milli Marşı yazarı Ahmet Cevad ve bestecisi Üzeyir Hacıbeyli, Azerbaycan’ın merhum cumhurbaşkanları Ebulfez Elçibey ve Haydar Aliyev’i de anan Başkan Yılmaz, 30 yıl aradan sonra özgürlüğüne kavuşan Dağlık Karabağ Zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Ordusunu kutladı.

“YAPTIĞIMIZ HİZMETLERİN MERKEZİNE İNSANI OTURTTUK”

Belediyecilik uygulamalarındaki yönetim anlayışını, “Ne yaparsanız yapın önemli olan iyi bir nesil, iyi bir gençlik yetiştiremiyorsanız yaptığınız yollar, köprüler, barajlar, spor salonları hepsi anlamsız kalıyor. Onun için biz insana yatırım yapmalıyız.” sözleriyle dile getiren Başkan Yılmaz, devletini ve milletini seven bir neslin önemine işaret etti. İhya edilen şehirlerin koruyucusu olan kişinin insan olduğunu belirten Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Biz şunu ifade ediyoruz. Siz şehirleri imar edebilir, ihya edebilirsiniz. Çok güzel hizmetler yapabilirsiniz ama bu imar ve ihya ettiğiniz şehirleri yaşatacak unsurun insan olduğundan hareketle, siz bu şehirleri koruyup kollayacak ve daha ileriye götürecek nesli esasında yetiştirmeniz gerekiyor. Bu nesli unutursanız imanlı, faziletli, ülkesini, devletini, milletini seven ve lider ülke yapma arzusunu içinde nesli yetiştiremezseniz. O şehirlerde ne yaparsanız yapın o nesil gelir sizin o imar ettiğiniz, ihya ettiğiniz şehri tarumar eder. Onun için biz göreve geldiğimiz ilk günden beri insan diyoruz. İnsan odaklı bir belediyecilik anlayışını benimsedik.”

“SİLİVRİ, İSTANBUL’UN YANI BAŞINDA BİR HAZİNE”

Silivri’nin doğasıyla kültürüyle İstanbul’un yanı başında duran bir hazine olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, “Biz de dedik ki; Silivri’yi marka bir kent, yani diğer şehirlerden ayırt edilen bir şehir haline getirmeliyiz ki Silivri; insanların gezip görmeyi, tatillerini yapmayı arzuladığı bir kez olsun. Kaçış rotası olarak planladıkları bir şehir haline getirelim. Yani ‘Marka Kent Silivri’ sloganı ile yola çıktık. İnsanların turizmi, sanatı, kültürü, tarihi ile doğası ile ve tarım kenti olarak da İstanbul’un yanı başında duran bu hazineyi gelip görmesi için marka değer yaratmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.