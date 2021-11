Başkan Yılmaz Çeperdeki İlçelere Hizmette Pozitif Ayrımcılık İstedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı toplantısının 6’ncı birleşiminde konuşan İBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul’un çeperi diye tabir edilen Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Şile gibi ilçelerde, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen İstanbulluların faydalanabileceği alanlara İBB’nin yatırım yapması gerektiğini ifade etti. Yine bu bölgelere yapılan katı atık depolama merkezleri, hafriyat ve döküm sahaları nedeniyle bölge halkının olumsuz etkilendiğini belirten Başkan Yılmaz, bu nedenle İstanbul’un çeperlerine hizmette pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini söyledi. Volkan Yılmaz ayrıca, sıfır atık projesi kapsamında İBB’nin ilkel depolama mantığı yürüttüğünü ve bu yöntemin sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

“ÇEPERDEKİ İLÇELERDE BULUNAN PLAJLARA YATIRIM YAPILMALI”

Şehrin çeperinde yer alan Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Şile gibi ilçelerde bulunan plajlara yatırım yapılarak İstanbulluların kullanımına sunulması gerektiğinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Marka kent İstanbul için merkez ilçeler çok önemli, bunu kabul ediyoruz lakin İstanbul’un merkezine yük olmayıp aksine yükünü hafifleten çeperdeki ilçelerin öneminin artık İBB yönetimi tarafından kavranması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin şehrin stresinden, atmosferinden daralan hemşehrilerimizin piknik yapabilecekleri, doğa yürüyüşü yapabilecekleri, denize girebilecekleri tüm imkânlar çeperdeki ilçelerimizde fazlasıyla mevcut. Yani çeperdeki ilçeler tüm doğal güzellikleri ve imkânları ile İstanbullu hemşehrilerimizi bekliyor. Her defasında söylememize, her kürsü kullandığımızda bunu hatırlatmamıza rağmen İBB yönetimi bu konuda hiçbiri adım atmamak konusunda ısrar ediyor. İstanbul’un çeperlerinde ne vatandaşlarımızın bir kaçış rotası olarak gidebilecekleri piknik alanları, ne doğal yaşam parkları, ne de kumu, denizi her şeyi ile hazır halk plajları var. Ekonomik şartlardan dolayı birçok İstanbullunun Çeşme, Bodrum, Ayvalık gibi tatil yörelerine gitme imkânı maalesef bulunmuyor. Hâl böyle iken gelin Çatalca, Büyükçekmece, Silivri, Şile gibi ilçelerdeki plajları çok basit yatırımlarla halk plajları haline getirip İBB ve BELTUR eliyle işleterek İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın kullanımına açalım.” dedi.

“İBB’NİN TESİSLERİNDEN OLUMSUZ ETKİLENEN BÖLGELERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMALI”

Silivri ve Şile ilçelerine yapılan katı atık depolama merkezleri, hafriyat ve döküm sahalarından olumsuz etkilenen bölgelere hizmette pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini vurgulayan Volkan Yılmaz, “Performans programınızı incelediğimizde çevreye duyarlılık ibaresini görüyoruz. İstanbul’umuzda çevreyi ve doğayı olumsuz etkileyebilecek tesisler mevcut. Nedir bunlar? Katı atık depolama merkezleri, hafriyat ve döküm sahaları gibi alanlar. Bu tesislerin yer seçimi yapılırken çok kolay davranılıyor. Hemen çeperde arazisi olan büyük ilçeler; Şile, Çatalca, Büyükçekmece, Silivri akla geliyor ve bu doğayı, çevreyi olumsuz etkileyen bütün tesisler ne hikmetse bu ilçelere yapılıyor. Şimdi biz ortak tasa, ortak sevinç, ortak kederden hareketle tesislerin bu ilçelere yapılmasına itiraz etmiyoruz ancak bu tesislerin bulunduğu yerleşim alanlarına hizmette pozitif ayrımcılık istiyoruz. Bütün dünyada bu böyle iken ne İSTAÇ ne de Enerji A.Ş. bu noktada üzerine düşen görevleri yeterince yerine getirmiyor. Biz Silivri’de iki yılın sonunda sadece alt yapısını ve soyunma odalarını Silivri Belediyesinin yaptığı, üst yapısını da Enerji A.Ş.’nin yaptığı iki tane halı saha yapabildik. İSTAÇ özellikle Şile’de ve Silivri’de yarattığı negatif etkileri biraz olsun rahatlatmak için o yörede yaşayan insanların spor, kültür, sanat gibi ihtiyaçlarını karşılamak adına bölgeye pozitif ayrımcılık yapmak zorunda. Ben bunu köy kahvelerine gittiğimde de buraya çıktığımda da söyleyeceğim. Siz o köyleri görene, o köylülerin yaşadıklarını duyana kadar bu kürsüden haykırmaya devam edeceğim. Umarım İBB bu söylediklerimizden ders çıkarır ve önümüzdeki süreçte bu bölgelere daha fazla hizmet götürür. Bu noktada her türlü iş birliğine açık olduğumuzu da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

“İLKEL DEPOLAMA MANTIĞI NEDENİYLE SIFIR ATIK PROJESİNDE SINIFTA KALACAKSINIZ”

Sıfır atık projesinde yürütülen ilkel depolama mantığının sürdürülebilir olmadığını söyleyen Başkan Yılmaz, “Sıfır atık ile ilgili atılan her adım bizim için çok kıymetli. Bu noktada İBB’nin Kemerburgaz’da yaptığı bir tesis var. Silivri’de Seymen Katı Atık Depolama Merkezinde yapılanlar var ama biz bu mantıkla, bu ilkel depolama mantığıyla sıfır atık projesinde İBB’nin sınıfta kalacağını düşünüyoruz. Eğer bu mantıkla devam ederseniz sürdürülemeyen bir depolama sistemi ile İstanbul’a ihanet etmeye devam edersiniz. Bu işin optimal çözümü kaynağında ayrıştırma ama tabi bunu başarabilmek oldukça zor. Bakın her gün Silivri’ye 12.000 ton çöp geliyor. Bu miktarı azaltmazsak 20 yıl sonra depolama sistemi de dolacak. Onun için İBB’nin sıfır atık konusunda bir şeyler yapması ve bu konuda ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Çöp gazından elektrik üretme hadisesinde İBB bir video yayınlıyor ve dünyanın en büyük çöp gazından elektrik üretme tesisini açtıklarını, kapasitenin her yıl artırılacağını ve daha da büyüyeceğini dile getiriyor. İBB Başkanı Sayın İmamoğlu da bununla övünüyor. Ya Allah aşkına gelişmiş bir ülkede çöp gazından elektrik üretme miktarının yüksekliği ile övünen bir belediye başkanı olabilir mi? Sizin projeksiyonunuz çöp depolama merkezine daha az çöp götürmek olmalı. Daha az çöp götürmelisiniz ki geri dönüşüm miktarını artırabilesiniz. Onun için ben İBB yönetiminin bu projeksiyonunu gözden geçirmesini diliyor ve arzuluyorum. Silivri’deki çöp suyu arıtma tesisi projesi de biraz ağır aksak yürüyor. Ben bu projenin bir an önce hızlandırılması konusundaki taleplerimi de buradan iletiyorum.” dedi.