Başkan Yılmaz: “Türkçemize Sahip Çıkalım!”

İBB Meclisi 2021 yılı Şubat ayı 1.oturumunda konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 30 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan bir genelgeyle, 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlattı. Belediye başkanlarına seslenen Yılmaz, “Türkçe dil bayrağımız, varoluşumuzun seslenişi, dünyayı okuyuşumuzun ebedi gücü ve güvencesidir.” diyerek, tüm belediye başkanlarını cadde, sokak ve işyerlerinde kullanılacak isimler noktasında Türkçe isim kullanımına davet etti.

“YUNUS MİLLİ BİRLİĞİMİZİN FAZIL SESİDİR”

Başkan Yılmaz, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “30 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayınlanan bir Genelgeyle 2021 Yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak kutlanacağı ilan edilmiştir. Buna göre 2021 yılı ‘Bizim Yunus’ olarak anılacak ve yurt içinde ve yurt dışında ‘Dünya Dili Türkçe’ adıyla kampanyalar tertip edilecektir. Merhum Necip Fazıl Kısakürek, ‘Bizim Yunus’ başlıklı bir şiirinde; ‘Bir zaman dünyaya bir adam gelmiş; Toprakta devrilmiş, göğe çömelmiş. Bizim Yunus, bizim Yunus. Bir zaman dünyaya bir adam gelmiş; Sayıları silmiş, Bir’e yönelmiş. Bizim Yunus, bizim Yunus.’ diye tarif ettiği Yunus Emre’nin yaşadığı çağ, 13. asrın sonları ile 14. asrın ilk çeyreğidir. Yunus Emre sadece yaşadığı zamana değil çağların damarına girerek insanlığa huzur ve umut aşılamıştır. ‘Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.’ diyen de odur. Yunus milli birliğimizin fazıl sesidir, hem serverimiz hem de servetimizdir. Türkçe biziz, biz Türkçeyiz. Bekamızın bakiliği Türkçe ile temellenmiştir. Türkçe dil bayrağımız, varoluşumuzun seslenişi, dünyayı okuyuşumuzun ebedi gücü ve güvencesidir.”

“TÜRK MİLLETİ VE TÜRKÇEMİZ ÇOK YAŞASIN”

Türkçe isim kullanılması hassasiyetini dile getiren Başkan Yılmaz, “Buradan bütün belediye başkanı arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere bütün belediyelerimiz 2021 yılında Türkçemizle ilgili kapsamlı programlar düzenlemelidir. Ayrıca, bütün iş ve işlemlerimizde Türkçemize sahip çıkalım, cadde, sokak, işyerlerinde Türkçe dışında isimlere müsaade etmeyelim. Bu vesileyle Bizim Yunus’u rahmetle, hürmetle anıyorum. Türk milleti ve Türkçemiz çok yaşasın.” diyerek belediye başkanlarına çağrıda bulundu.