Başkan Yılmaz: “Yeni Mezarlıklar İçin Kamulaştırma Yapılmalı”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2020 yılı Ekim ayı toplantısının 1. oturumunda söz alan MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz mezarlıklar konusunda açıklamalarda bulundu. “İstanbul’umuzun bir konusu da AK Parti döneminde marka olan Mezarlıklar Müdürlüğüdür.” diyen Yılmaz, ifadelerine şu şekilde devam etti: “Mezarlıklar Müdürlüğü aynı hassasiyetle çalışmaya devam etse de önünde çok büyük bir problem var. Yeni mezarlıklar için kamulaştırma veya yer tahsislerinin yapılması gerekiyor. Selimpaşa Mahallesinde 20 bin kişi yaşıyor. Selimpaşa’da hayatını kaybeden bir vatandaşımız doğup büyüdüğü Selimpaşa mezarlığına defnedilemiyor. Hayatını kaybeden vatandaşlar başka köy mezarlıklarına defnediliyor. Bu konuda İBB'nin bir projeksiyon dahilinde bütçe hazırlaması gerekiyor.” Mezarlıklarla ilgili sorunları dile getiren Yılmaz, bu konunun takipçisi olacağını söyledi.