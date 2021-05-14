Başkan Yılmaz’dan Çiftçiler Günü Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 14 Mayıs Çiftçiler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarım, geçmişten günümüze kadar ülkemizin önde gelen gelir kaynaklarından biri olmuştur. Ekonomik yönden güçlü olan devletlerin büyümesinde, tarımı bir endüstri konumuna getirmelerinin büyük payı bulunmaktadır. Bu nedenle ülkemizin kalkınmasında, büyümesinde, üretim ve verimliliğinin artmasında çiftçilerimiz önemli bir yere sahiptir. Onlar toprağı işlemekte, üretimin her aşamasında alın teri dökmekte ve tarım ekosisteminin ayakta kalmasını sağlamaktadır. Yediğimiz ekmekten içtiğimiz çorbaya, sebzeden meyveye, bakliyattan tahıla kadar tükettiğimiz hemen her lokmada katkıları bulunan çiftçilerimiz, gıda ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Çalışmalarıyla, cömert topraklarımızı daha da bereketlendiren çiftçilerimiz, aynı zamanda ülke ekonomisini büyütürken, milli gelirimizin de artmasını sağlamaktadır. Kurucu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bugün dünya üzerinde olmayacaktık.’ sözleriyle, dünyanın en kadim mesleklerinden biri olan çiftçiliği ne kadar önemsediğini vurgulamıştır.

Biz de Silivri Belediyesi olarak; tarımın önemini biliyor, çiftçilerimizi pek çok alanda destekleyerek onları üretime teşvik etmeyi sürdürüyoruz. ‘Milli ekonominin temeli tarımdır.’ ülküsünden hareketle; çiftçilerimize atalık tohumları ücretsiz dağıtıyor, belediyeye ait tarım arazilerini kadın çiftçilerimize bedelsiz olarak kiralıyoruz. Üreticilerimizin yetiştirdikleri ürünleri kolaylıkla satabilmeleri için Köy ve Köylü Pazarları kurmaya devam ediyoruz. İlçemizin, İstanbul’da gıda ve hayvancılık üssü olması için tüm imkânlarımızla çalışıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; geçimini topraktan sağlayan, tarlasında, bahçesinde gece gündüz demeden çalışarak, ellerinin değdiği her şeyi güzelleştiren, tarımsal üretimin her kademesine emek veren kadın-erkek tüm çiftçilerimizin Çiftçiler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.”