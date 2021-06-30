Başkan Yılmaz’dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kabotaj Kanunu’nun 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte denizlerimizden göllere, akarsularımızdan koylara kadar tüm kara sularımız bağımsızlığını kazanmış, limanlarımız arasında yük ve yolcu taşıma hakkımız ise yasal boyutlarda temellendirilmiştir. Kabotaj Kanunu aynı zamanda ulaşım, taşımacılık, turizm ve balıkçılık gibi sektörlerde ilerlemenin önünü açarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlamıştır.

Kabotaj Bayramı’nı bu yıl Marmara Denizi’nde yaşanan deniz salyası felaketinin gölgesinde buruk ve mahcup bir şekilde karşılıyoruz. Denizlerimizi korumak, bizden sonraki nesillere sağlıklı ve temiz bir şekilde bırakmak hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Denizciliği Türk’ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve az zamanda başarmalıyız.’ sözünden hareketle; üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin sahip olduğu bu güçlü potansiyelin iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve dünya denizciliğinde hak ettiği yeri bir an önce alabilmesi en büyük dileğimizdir. Marmara Denizi’ne 42 kilometre kıyısı bulunan Silivri, denizcilik sektörü bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Ticaret, turizm, ulaşım ve balıkçılık gibi alanlarda büyük bir potansiyele sahip olduğunu bildiğimiz ilçemizin bu özelliklerini fırsata çevirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.Bu duygu ve düşüncelerle; Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, Mavi Vatan’ın bağımsızlığı için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”