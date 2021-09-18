Başkan Yılmaz’dan Gaziler Günü Mesajı

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Ulusal bir değerimiz olan gazilerimiz; milli değerlerine âşık, milletine sevdalı, ay yıldızlı al bayrağı canından çok seven, hep ama hep vatan diyen kahramanlarımızdır.” dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sakarya Meydan Muharebesi’nde kazanılan zaferin ardından, 19 Eylül 1921 tarihinde meclisimiz tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmesi nedeniyle, her yılın 19 Eylül’ü Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır.

Ulusal bir değerimiz olan gazilerimiz; milli değerlerine âşık, milletine sevdalı, ay yıldızlı al bayrağı canından çok seven, hep ama hep vatan diyen kahramanlarımızdır.

Gazilerimiz; vatanın asla bölünmeyeceğinin, necip Türk milletinin tüm fertlerinin egemenliğini korumak adına canlarını seve seve vereceğinin önemli bir göstergesidir. Milletimiz için şehitlik ve gazilik onurların en büyüğü, fedakârlıkların en yücesidir.

Malazgirt’ten İstanbul’un Fethi’ne, I. Dünya Savaşı’ndan Çanakkale’ye, Kurtuluş Savaşı’ndan Kıbrıs’a kadar birçok savaşta Türk’ün gücünü ve cesaretini tüm dünyaya gösteren gazilerimiz; son olarak 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında tanklara, toplara karşı bedenlerini siper etmişlerdir.

‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışına sahip kahramanlarımız bugüne kadar bölücü ve yıkıcı unsurlara asla göz açtırmamış, meydan vermemiş, düşmanı her daim sukutuhayale uğratarak milletimizin gönlünde taht kurmuştur.

Hiç şüphe yok ki bin yıldır üzerinde barış ve kardeşlik içinde bir arada yaşadığımız bu topraklar bize şehitlerimiz ve gazilerimizin emanetidir. Bizlerin ve bizden sonraki nesillerin bu emanete aynı cesaret ve kararlılıkla sahip çıkması büyük önem arz etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, kurucu kahramanlarımıza, şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan bütün gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor; mutluluk, huzur ve sağlık dolu uzun bir ömür temennilerimle her birine minnetlerimi, şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.”