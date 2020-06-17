Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddiasıyla 9 yıla kadar hapsi istenen İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı.
Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddiasıyla 9 yıla kadar hapsi istenen İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı.
Başörtülü İSMEK bölge sorumlularına hakaret ettiği iddiasıyla 9 yıla kadar hapsi istenen İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı.
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