Batı Ataşehir Gurme CarrefourSA açıldı

2022 yılında 300 yeni mağaza açılışı hedefleyen CarrefourSA, 25 bine yakın ürün çeşidi ve 26 kişilik ekibiyle Batı Ataşehir Gurme CarrefourSA mağazasını hizmete açtı.

CarrefourSA, market yatırımlarına devam ediyor. CarrefourSA, 26 kişilik ekibiyle Batı Ataşehir Gurme CarrefourSA mağazasını hizmete açtı. Açılışa CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu ile CarrefourSA İcra Kurulu Üyeleri katıldı. Açılışı değerlendiren CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, şunları söyledi: “Doğru ürünü doğru hizmetle müşterilerimizle buluşturduğumuz market yatırımlarımıza bir yenisini eklemekten mutluluk duyuyoruz. Tasarımı, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş ortamıyla öne çıkan Gurme marketlerimizi yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Gurme marketlerimizle farklı lezzetleri deneyimlemeyi seven müşterilerimize vazgeçemeyecekleri bir alışveriş deneyimi sunuyoruz.”

Keşfe dayalı alışveriş deneyimi

Bin metrekare alana sahip olan Batı Ataşehir Gurme CarrefourSA, dünya mutfağının en özel gurme lezzetlerini bir araya getiriyor. Yaş sebze-meyve, balık ve deniz mahsulleri, suşi, kasap ürünleri, meze ve yöresel peynirler, füme et çeşitleri, organik, glütensiz veya diyabetik ürünler, pasta ve ekmek çeşitleri, taze sıkılmış meyve suyu ve zengin mahzeni ile müşterilerine keşfe dayalı bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Şubat ayında “Lezzet Arası” Gurme müşteriler ile buluşuyor

Batı Ataşehir Gurme CarrefourSA, alışveriş için gelen müşterilerine ücretsiz vale hizmeti veriyor. Alo Sipariş hizmeti ile bölgesindeki evlere ücretsiz servis sunan markette alışverişini tamamlayan müşteriler için ücretsiz kasa arkası hizmeti de sağlanıyor. Şubat ayında Batı Ataşehir Gurme CarrefourSA bünyesinde bir de Lezzet Arası restoranı hizmet vermeye başlayacak.