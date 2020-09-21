Baykar’dan uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar tablet

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrenciler için Baykar olarak 5 bin adet tablet bilgisayar hediye ettiklerini duyurdu. Bayraktar bir kampanya başlatarak TEKNOFEST paydaşlarının da kampanyaya destek vermesini umut ettiğini açıkladı.
Selçuk Bayraktar tablet bilgisayar hediye kampanyasını sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu. Eylül ayının TEKNOFEST ayı olduğunu söyleyen Bayraktar:" Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde ülkemizin her ilinden yüz bin öğrencimiz yarışıyor." dedi.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktıklarını açıkladı: "Fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktık. Engeller kaldırıldığında öğrencilerimizin bizi daha güzel bir geleceğe ulaştıracağına inanıyoruz." dedi.
Kampanya kapsamında hediye edilecek tablet bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon halinde ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılacak.