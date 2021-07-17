Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Şile plajlarına akın etti

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla sıcak yaz günlerini fırsata çeviren vatandaşların tercihi Şile oldu. Tatilciler plajda denize girerek sahilin tadını çıkarırken kimi vatandaşlar da piknik yaparak bayram tatilinde keyifli anlar yaşadı. Şile’deki tatilci yoğunluğu havadan da görüntülendi.
Şileyi tercih ediyorlarŞile’de yaşayan Ömer Akan, “Şile’de bayram yoğunluğu düne nazaran gayet iyi, İstanbullular gelmeye başladı. Bayram tatili dolayısıyla memlekete gitmeyenler, İstanbul’a yakın olması nedeniyle Şileye geliyorlar. Plajda yüzmek istemeyenler tercih ediyor” diye konuştu.