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Bayrampaşa Alt Geçidini su bastı

İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Şiddetli yağmur nedeniyle Bayrampaşa Alt Geçidini su bastı. Yol bir süreliğine kapatıldı.

Bayrampaşa Alt Geçidini su bastı

İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Şiddetli yağmur nedeniyle Bayrampaşa Alt Geçidini su bastı. Yol bir süreliğine kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış başladı. Şiddetli yağmur nedeniyle Bayrampaşa Alt Geçidini su bastı. Yol bir süreliğine kapatılırken, ekipler suları temizlemek için çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin yapmış olduğu uzun çalışmaların ardından alt geçit trafiğe tekrar açıldı.

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