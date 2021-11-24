Bayrampaşa Belediyesi’nin bütçesi İBB Meclisi’nde onaylandı

Bayrampaşa Belediyesi’nin 2022 Yılı Mali Bütçesi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde (İBB) oy birliği ile onaylandı.

Mecliste söz alan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bayrampaşa’mızın marka değerini daha da yükseltebilmek için değerli meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte uyum içinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yararına olacak yepyeni projeleri planlamanın ve bunları hayata geçirmenin gayreti içindeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de oy birliği ile onaylanan bütçemizin ilçemiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

338 milyon TL olarak belirlenen Bayrampaşa Belediyesi’nin 2022 Yılı Mali Bütçesi, ekim ayında belediye meclisinde oy birliği kabul edilmişti.