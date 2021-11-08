Bayrampaşa gençlik konserinde rap dünyasının ünlü isimleri sahne aldı

Bayrampaşa düzenlenen gençlik konserinde rap dünyasının ünlü isimleri Canbay & Wolker ile Decrat sahne aldı.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından gençlerin isteği üzerine düzenlenen gecede rap dünyasının ünlü isimleri Canbay & Wolker ile Decrat sahne aldı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in de yer aldığı geceye ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Gençlerin doyasıya eğlendiği gecede, Başkan Aydıner ilçede daha önce gerçekleştirilen rap yarışmasında ödüle layık görülen gençlere ödüllerini takdim etti.

Konserden önce açıklamada bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, gençlerin isteği üzerine böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi. Pandemi nedeniyle gençlerle bir araya gelemediklerini dile getiren Aydıner,"Pandemi münasebetiyle gençlerle bir araya gelemedik. Özellikle bir anket yaptırdım. Hangi sanatçıyı istiyorsunuz diye sorduk. Gençlerin isteği üzerine rap sanatçılarını buraya getirdik. Bu akşam da alan hınca hınç dolu. Gençlerimizi eğlendiriyoruz. Ayrıca yine Bayrampaşa’dan üç grup anket yaptık amatör rap sanatçılarımızı profesyonelce bir yarışmaya çıkardık. Onların içerisinde en güzel söyleyenleri tespit ettik. Birinci, ikinci ve üçüncüye para ödüllerini de verdik" diye konuştu.

Ünlü Rap sanatçısı Canbay, büyük bir kitleye hitap ettiklerini ifade ederek "Bir Bağcılarlı olarak bundan yaklaşık bir ay önce Bağcılar’ı yıktık geçtik. Büyük bir kitleye hitap ettik. Hiçbir farkı yok bu günden Bağcılar Bayrampaşa kardeştir. Bu gün de şovumuzu yapacağız" şeklinde konuştu.

Bayrampaşa’da doğup büyüdüğünü söyleyen Ünlü rapçi Decrat, mutlu olduğunu dile getirerek "Benim zaten doğup büyüdüğüm semt burası. Bizi ayıran sadece bir tramvay var. Bence çok güzel geçecek. Bu akşam büyük umutlarla bizleri bekliyorlar. Gerçekten çok mutluyuz" dedi.