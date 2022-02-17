Bayrampaşa’da kültür gezileri devam ediyor

Bayrampaşa Belediyesi, düzenlediği kültür gezileri ile vatandaşları tarihi mekanlarda yolculuğa çıkarıyor. Topkapı Sarayı’na, Sultanahmet semtine ve Ayasofya Camii’ne düzenli olarak geziler düzenleniyor. Yoğun ilgi gören gezilerde şu ana kadar binlerce vatandaş tarihi mekanlarla buluşturuldu.

Bayrampaşa Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün düzenlediği kültür gezileri hız kesmeden devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, Bayrampaşalılara Topkapı Sarayı, Sultanahmet semti ve Ayasofya Camii rehber eşliğinde gezdiriliyor. Topkapı Sarayı ile başlayan gezi boyunca, Bayrampaşalılar kutsal emanetleri, padişah kaftanlarını, Osmanlı döneminin ev eşyalarını, Hırka-i Saadet ve Harem dairelerini görme fırsatı buluyor. Toplam 5 saat süren gezinin ikinci durağı ise Sultanahmet oluyor. Gezi, Alman Çeşmesi, Dikilitaş ve Yılan Sütunu ziyaretlerinin ardından Ayasofya Camii ile sona eriyor. Yoğun ilgi gören gezilerde şu ana kadar binlerce vatandaş tarihi mekânlarla buluşturuldu.

Öte yandan, geziye zaman zaman Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in eşi ve Hayır Kapısı Onursal Başkanı Melahat Aydıner de katılarak vatandaşlara eşlik ediyor.

Her hafta çarşamba günleri belediyenin araçları ile geziye götürülen vatandaşlar, gezinin ardından yine araçlarla belediye hizmet binasının önüne getiriliyor.