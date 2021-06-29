Bayrampaşa’da Necip Uysal spor tesisi açıldı

Bayrampaşa Belediyesi, tarafından Terazidere’de bulunan spor tesisinin adı ’Necip Uysal Spor Kompleksi’ olarak değiştirilerek resmi açılışı yapıldı.

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal’ın yetiştiği Terazidere Mahallesi Güneşten Sokak’ta bulunan spor tesisinin adı Bayrampaşa Belediyesi tarafından ’Necip Uysal” Spor Kompleksi’ olarak değiştirildi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in ev sahipliğinde düzenlenen spor tessinin açılışına Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Sonel Şenel, törene AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcı Cemal Saruhan, Beşiktaş futbolcusu Necip Uysal, eşi Nur Uysal ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından konuklar tesisi gezdi. Alt yapı takımların arasından yapılan ilk maçta başlama vuruşunu Başkan Atila Aydıner ile Necip Uysal yaptı.

Törende Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, Başkan Aydıner’e imzalı futbol topu ve Beşiktaş formasını takdim etti. Ardından hayranları Necip Uysal’la fotoğraf çekmek için adeta yarıştı.

“Bu tesisi Necip Uysal’a uygun bir haline getirdik”

Törende konuşan Başkan Aydıner, “Bu tesisi Necip Uysal adına uygun bir haline getirdik. Baştan aşağıya tesisimizi yeniledik. Soyunma salonlarından, misafirleri ağırlamasına kadar mükemmel şekilde Necip Uysal formasyonuna uygun bir şekilde getirdik. Alt yapıdan yetişen çocuklarımız diyecekler ki ‘Bizde bir Necip Uysal ve Arda Turan olacağız. Başkanımız da bizim için sahaları yapacak ve sahalara da adımızı biz yaşarken verecek’ diyecekler. Bütün meselemiz ve gençlere olan teşvikimiz buydu. Tüm spor ve Beşiktaş camiasına ve Bayrampaşa’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Doğup büyüdüğüm saha”

Bu sahada yetiştiğini ifade eden Beşiktaşlı Futbolcu Necip Uysal, “Çok mutluyum, benim doğup büyüdüğüm saha ve ismimi bu sahaya layık gördüğü için Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarım önce birer iyi insan daha sonrada iyi bir futbolcu olurlar inşallah” şeklinde konuştu.

“Necip Uysal’ı çok seviyorum”

Necip Uysal’ı karşısında görünce heyecanlanan 10 yaşındaki Beşiktaşlı taraftar Burak Devik “Ben çok heyecanlandım, Necip Uysal’ı çok seviyorum. Bende Beşiktaşlıyım. Bundan sonra bu tesise gelmeyi düşünüyorum çünkü çok güzel bir yer. Çok güzel bir duygu çünkü Necip Uysal var karşında ve bambaşka bir his. Necip Uysal çok güzel bir futbolcu bende ilerde onun gibi olmak istiyorum. Onun adıyla olan sahada çok çalışıp çok ilerlerim” ifadelerinde bulundu.