Bayrampaşa’da Ramazan bereketi Tek Rumeli TV ekranlarında

Bayrampaşa Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Bayrampaşa’da Ramazan Bereketi’ programının ilk konuğu Başkan Atila Aydıner oldu. Sunuculuğunu ses sanatçısı Ekrem Pehlivan’ın yaptığı program, Ramazan ayı boyunca her gün saat 18.15’te Tek Rumeli TV ve Bayrampaşa Belediyesi’nin Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Tek Rumeli TV’de yayınlanan ‘Bayrampaşa’da Ramazan Bereketi’ programının canlı yayın konuğu oldu. Programda belediyenin pandemiyle mücadelesini ve Bayrampaşa’dan Balkanlara uzanan eski Ramazan programlarını anlatan Başkan Atila Aydıner, “Bayrampaşa’da Ramazan, bizlere huzur veren en güzel zaman. Pandemi nedeniyle bu yıl da iftar sofralarında maalesef ayrıyız ama biz gönüllerde her daim bir aradayız” dedi.

Her gün 18.15’te

Sunuculuğunu ses sanatçısı Ekrem Pehlivan’ın yaptığı, Bayrampaşa Belediyesi tarafından hazırlanan program, Ramazan ayı boyunca her gün saat 18.15’te Tek Rumeli TV ve Bayrampaşa Belediyesi’nin Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Tuğrul İnançer, Vehbi Vakkasoğlu, Nurullah Genç, Abdullah Yıldız, Bestami Yazgan, Ramazan Kayan, Kemal Tekden, Yıldırım Ağanoğlu ve Ahmet Turan Aslan gibi önemli isimler programın canlı yayın konukları olacak.