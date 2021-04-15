Bayrampaşa’da Ramazan bereketi Tek Rumeli TV ekranlarında

Bayrampaşa Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Bayrampaşa’da Ramazan Bereketi’ programının ilk konuğu Başkan Atila Aydıner oldu. Sunuculuğunu ses sanatçısı Ekrem Pehlivan’ın yaptığı program, Ramazan ayı boyunca her gün saat 18.15’te Tek Rumeli TV ve Bayrampaşa Belediyesi’nin Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Her gün 18.15’teSunuculuğunu ses sanatçısı Ekrem Pehlivan’ın yaptığı, Bayrampaşa Belediyesi tarafından hazırlanan program, Ramazan ayı boyunca her gün saat 18.15’te Tek Rumeli TV ve Bayrampaşa Belediyesi’nin Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Tuğrul İnançer, Vehbi Vakkasoğlu, Nurullah Genç, Abdullah Yıldız, Bestami Yazgan, Ramazan Kayan, Kemal Tekden, Yıldırım Ağanoğlu ve Ahmet Turan Aslan gibi önemli isimler programın canlı yayın konukları olacak.