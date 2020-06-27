Bazı öğrenciler sınava dakikalar kala yetişti

İstanbul’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girmek isteyen öğrencilerden bazıları sınava son dakikalarda yetişti. Veliler ise dışarıda oturarak çocukları için dualar etti.
Girişte ellerini dezenfekte eden öğrencilere, maske dağıtımı yapıldı. Giriş için sırada bekleyen öğrencilere ve kampüs önünde duran ailelere, sosyal mesafeye uymaları yönünde güvenlik görevlileri tarafından sık sık uyarılar yapıldı. Öğrencilerden bazıları sınava son dakika koşarak geldi. Aileler ise tarihi üniversitenin önünde dua ederek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.