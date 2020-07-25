Bebek kıyafetlerinde mağaza yerine internet tercih ediliyor

Dünyayı sarsan korona virüs sonrası yeni doğan bebekleri hastalıklara karşı korumak isteyen anne ve babalar, alışveriş alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirerek internet mağazalarına yöneldi.
Bebek iç giyim ürünleri sağlıklı kumaşlardan tasarlanmış olmasına dikkat
İnternet ortamından alışveriş yapan ebeveynlerin dikkat etmesi gereken konuları açıklayan Çakı, “Tabii bu alışverişler yapılırken ebeveynlerin bazı konulara da dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle hassas cilde sahip bebekleri için seçecekleri ürünlerin lisanslı ve bebeklerinin hassas cildine uygun olan ürünleri seçmeleri gerekiyor. Hemen hemen her açıklamamızda söylediğimiz gibi, bebek iç giyim ürünlerin tamamı çocukların cildi ile temas ettiği için kontrolden geçen sağlıklı kumaşlardan tasarlanmış olmasına dikkat edilmeli. Yüzde 100 pamuk kumaştan üretilen ürünler tercih edilmeli ve orijinal lisanslı ürünler olmalıdır. Özellikle de yenidoğan çocukların hassas ciltlerine zarar vermeyecek şekilde üretilen ürünler, doğal ipliklerden imal edilmiş olması önemli konuların başında geliyor” ifadelerini kullandı.