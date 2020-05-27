Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı yağış uyarısının ardından, günün son dakikalarında İstanbul’da yağmur başladı. Anadolu Yakasında etkili olduğu görülen sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Ani bastıran yağmurla ıslanan vatandaşlardan bazıları şemsiye yardımıyla yollarına devam ederken, bazı vatandaşların ise bina kirişlerinin altında ve duraklarda beklediği görüldü. Yağışın etkili olmasıyla birlikte trafikte de yoğunluk oluştu.
Beklenen yağmur İstanbul’da etkili olmaya başladı
İSTANBUL’DA ETKİLİ OLMASI BEKLENEN YAĞMUR ÖĞLEN SONU İTİBARİYLE KENTİN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI. YAĞMURUN ETKİLİ OLMASIYLA BİRLİKTE TRAFİKTE AKSAMALAR MEYDANA GELDİ. EV VE İŞ YERLERİNE GİTMEYE ÇALIŞAN VATANDAŞLAR İSE ZOR ANLAR YAŞADI.
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