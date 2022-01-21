"Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika ve Karayip Ülkeleri ile İlişkiler" sergisi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde açıldı.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından Türkiye ve Latin Amerika ülkeleri arasındaki ilişkilere ışık tutacak "Belgelerle Bağımsızlıklarının 200. Yıl Dönümünde Amerika ve Karayip Ülkeleri ile İlişkiler" sergisi açıldı. Beşiktaş’ta bulunan Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen serginin açılışına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Serginin açılışında Brezilya, Guetemala, Kostarika, Meksika, Panama ve Peru büyükelçileri ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal da hazır bulundu. Sergide, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin geçmişine dair önemli belgelere yer verildi.

Konuşmasına Latin Amerikalı dostlarla yeniden bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek başlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu hafta adeta Türkiye’de ve Ankara’da Latin Amerika rüzgarı esti desek yeridir. El Salvador Cumhurbaşkanı’nı resmi olarak dün Ankara’da ağırladık ama halen Türkiye’de. Kendisi de ayrıca Türkiye’de bayağı popüler bir siyasetçi oldu. Gerek Tweet’leri ile, gerekse verdiği mesajlarla Türk halkının kalbinde müstesna bir yer edindi. Latin Amerika bölgesi fiziki olarak bize biraz uzak ama ilişkilerimiz ise tam tersine son derece yakın. Güney Amerika’nın en eski haritalarından birini Osmanlı denizcisi Piri Reis 1510 yılında çizmiştir. 19. yüzyılda kıtaya yerleşen Los Turcos adı ile bilinen Osmanlı tebaası, kültüre yakınlaşmada çok önemli bir rol oynamıştır. Bugün açılışını yaptığımız sergi, aslında dost Latin Amerika ülkeleriyle ortak bir geçmişi ortaya koyuyor. Serginin hazırlanmasında emeği olan değerli büyükelçilerimize, Latin Amerika ülkeleri büyükelçilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bakanlığımız bünyesinde arşivleri tek tek tarıyoruz, dijital ortama taşıyoruz. Hem bakanlığımızda muhafaza ediyoruz hem de bir nüshasını da Devlet Arşivleri Başkanlığı’na gönderiyoruz. Bu çalışmaları yaparken, bakanlığımız bünyesinde arşivlerin gizliliklerinin kaldırılması komisyonu kurduk. Çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, büyükelçilerimiz incelemeler yapıyor ve gizliliğinin kaldırılmasına karar verdikleri arşiv belgelerini de akademisyenlerin, tarihçilerin, öğrencilerin ve ilgi duyan herkesin hizmetine böylelikle sunmuş oluyoruz. Şu an açılışını yaptığımız sergi de, gelişen ilişkilerimizin güzel bir örneği. Aslında bu sergi 2021 - 2022’de bağımsızlıklarının 200. Yıldönümünü kutlayan ülkelerle düzenlediğimiz çok sayıda etkinliklerden sadece bir tanesi. Latin Amerika ülkelerini bağımsızlığına kavuşturan Bolivar, ’Halklarımızın parlak geleceği, ülkelerimizin birliği ile mümkündür" der. Biz bu birlikteliği daha büyük görüyoruz. Birlikte daha güçlü bir geleceğin bizleri beklediğine inanıyoruz. Hepinize bu açılışa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum, beni de davet ederek aranıza kabul ettiğiniz için ayrıca şükranlarımı arz ediyorum, saygılarımla” ifadelerini kullandı.