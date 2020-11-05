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Beşiktaş Kaymakamlığı’ndan Bebek’teki patlamaya ilişkin açıklama

Beşiktaş kaymakamlığı tarafından Bebek’te 2 işinin yaralandığı patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın tadilat sırasında elektrik kablolarına zarar verilmesi nedeniyle meydana geldiği aktarıldı.

Beşiktaş Kaymakamlığı’ndan Bebek’teki patlamaya ilişkin açıklama

Beşiktaş kaymakamlığı tarafından Bebek’te 2 işinin yaralandığı patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın tadilat sırasında elektrik kablolarına zarar verilmesi nedeniyle meydana geldiği aktarıldı.

Beşiktaş Kaymakamlığı’ndan Bebek’te meydana gelen ve 2 kişin yaralandığı patlamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi, No: 45’te apartman sakinlerinin kanalizasyon sorunları yaşaması sebebiyle ’özel hizmet alarak’ tamir-tadilat yapıldığı esnada çalışanların elektrik kablolarına zarar vermelerinden dolayı 2 işçi elektrik akımına kapılarak yaralanmıştır. İşçilerden F. Y. ağır yaralı olarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edilmiş, O. T. isimli işçi hafif yaralı olarak ayakta tedavi edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı" denildi.

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