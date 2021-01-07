Beşiktaş’ta denize atlayan kişinin cesedine ulaşıldı

Beşiktaş’ta sabaha karşı denize atlayan kişinin cesedine ulaşıldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.Beşiktaş Arnavutköy’de sabaha karşı saat 04.00 sıralarında iddiaya göre bir vatandaş montunu ve eşyalarını bir kenara bırakarak denize atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler denize atlayan kişiyi arama çalışması başlattı. Ekipler, sabah saatlerinde vatandaşın cansız bedenine ulaştı. Ceset, sahil güvenlik ve deniz polisi tarafından karaya çıkartıldı. Alana olay yeri inceleme ekipleri gelirken, ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.