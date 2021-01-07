Beşiktaş’ta denize atlayan şahsın kimliği belli oldu

Beşiktaş’ta sabaha karşı denize atlayan kişinin kimliği belli oldu. Doğan Şahin isimli orta yaşlı vatandaşın çantasına taş doldurarak denize atladığı öğrenilirken cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.Beşiktaş Arnavutköy’de sabaha karşı saat 04.00 sıralarında iddiaya göre, bir vatandaş bazı eşyalarını atladığı noktaya bırakarak çantasına taş doldurup denize atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekiplerin çalışması sonrası sabah saatlerinde vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, sahil güvenlik ve deniz polisi tarafından karaya çıkartılırken şahsın orta yaşlarda olduğu, adının Doğan Şahin olduğu öğrenildi. Şahsın, çantasına taş doldurarak denize atladığı öğrenilirken cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.