Beşiktaş’ta maske takmayanlara tek tek ceza kesildi

Beşiktaş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ve zabıta ekipleri, maske takmayan vatandaşlara ceza yazdı. İş yerlerinde yapılan denetimlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayan bir iş yerine de cezai işlem uygulandı.
Bir iş yerine ceza yazıldı
Ekipler ilçede bulunan kafe ve restoranlarda denetim gerçekleştirdi. Ekipler mekanlarda sosyal mesafe, dezenfektan ve ateş ölçme gibi uygulamaların yapılıp yapılmadığı noktasında incelemelerde bulundu. Genel olarak belirlenen kurallara uyulduğu gözlenirken, kuralların ihlal edildiği bir iş yerine ekipler tarafından ceza yazıldı.