Beşiktaş’ta yılbaşı öncesi mekanlara sıkı denetim

Beşiktaş’ta yılbaşı öncesi alkol satışı yapan ve alkollü hizmet veren mekanlara İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimde alkol satış ruhsatı olmayan bir büfeye 13 bin Türk Lirası cezai işlem uygulanırken ürünlerine de el konuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi Beşiktaş’ta alkol satışıyla - alkollü içecek satışı yapan mekanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde işyerlerinde bandrolsüz ürün satan, alkol satış izni ve TAPDK izin belgesi olup olmadığı tek tek incelendi.

Alkol satış izni olmayan büfeye 13 bin TL cezai işlem uygulandı

Bir büfeye yapılan denetimde iş yerinin alkol satış ruhsatının olmadığı tespit edildi. Tespit sonrasında iş yerine 13 bin Türk Lirası cezai işlem uygulanırken, ürünlere de el konuldu. Ekipler, başka bir işletmeyi denetlediklerinde bandrolsüz bir alkol ürününü tespit etti. Bandrolsüz ürün bulundurmanın suç olduğunu belirten ekipler, çalışanlara durumu sordu. Çalışanlar içkinin kendilerini hediye geldiğini ifade etti. O anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.

İşletmeye 40 gün süre tanındı

Bir eğlence mekanına giren ekipler, alkollü ürünleri tek tek inceledi. İncelemede işletmenin mutfak alanının dar olduğu ve hijyen konusunda yeterli olmadığı tespit edildi. Ekipler işletme sorumlusunu uyararak eksiklerin tamamlanması için 40 gün süre tanıyarak tutanak tuttu.

“4 bin 611 işletmeye de 37 milyon 900 bin liralık bir idari para cezası uyguladık”

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, uygunsuz satış yapan işletmelere 37 milyon 900 bin liralık bir idari para cezası uyguladıklarını ifade ederek, “Biliyorsunuz yılbaşı yaklaşıyor. Yaklaşan yılbaşıyla beraber alkol denetimlerimizi sıkılaştırdık. Fakat biz 5996 sayılı hizmetleri, gıda bitki sağlığı, gıda ve hem kanunu çerçevede 7 gün 24 saat esasına göre 750 denetçimiz ile 39 ilçede sahadayız. Bu sene yaklaşık olarak 127 bin 500 işletmemizde 232 bin 718 resmi kontrol uyguladık. Yaptığımız resmi kontrollerden dolayı yaklaşık 4 bin 611 işletmeye de 37 milyon 900 bin liralık bir idari para cezası uyguladık uygunsuz çıkan. Bunun yanında yine 6 bin 650 adet numune alındı. Bunun 648 tanesinde uygunsuzluk tespit ettik” dedi.

“5996 sayılı kanuna göre hijyen denetimi yapıyoruz”

Denetim yapılan yerlere hijyen konusunda da uyarılar yapıldığını söyleyen Karaca, “İlimizde yaptığımız alkol denetimlerinde bizim aradığımız şey özellikler şunlar: Bir işletmenin alkol satış izni var mı? TPDK belgesi var mı? Varsa vizeli mi? 2021 için satış izni var mı? Nitekim ilk yaptığımız yerde vatandaşımız iznini bize ibraz edemediği için izinsiz satışta idari işlem uyguladık. Mallara da yediemin olarak koyduk. İkinci yerimizde yine Bandrolsüz bir ürün yakaladık. Orada da el koyup işlem uygulayacağız. Biz sadece alkollü işletmelerde mobil bandrol cihazıyla inceleyip alkol bandrolleri gerçek mi? Alkolde herhangi bir sahtelik var mı yok mu ona bakıyoruz. Bunun yanında 5996 sayılı kanuna göre hijyen denetimi yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bilmedikleri yerden izinsiz olan yerlerden alkol almasınlar”

Son günlerde sahte alkolden yaşanan ölümleri olduğunu ifade eden Karaca, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Karaca, “Nitekim en son yaptığımız denetimde işletme netice kurallarıyla ilgili ciddi problemleri vardı. Direk ceza yazmak yerine işletmelerimize bu konuda gıda işletmelerimize süre veririz biz. Verdiğimiz sürenin sonunda eksikliklerini giderirse giderdiği için herhangi bir idari işlem uygulanmaz. Gidermezse eğer işlem uyguluyoruz. Vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Bilmedikleri yerden izinsiz olan yerlerden alkol almasınlar. Biliyorsunuz birçok vatandaşımızın canı yandı. Yaptığımız denetimlerde de emniyet müdürlüğümüz, jandarma bölgesinde jandarma ekiplerimizle beraber 39 ilçemizde yaklaşık olarak bir haftadır yılbaşına kadar daha da yoğun bir şekilde yürütüyoruz yaptığımız denetimlerimizi. Bu denetimlerin sonunda da işletmelerin kusuru varsa veyahut da sahte alkol, üretim yeri veyahut ta yeri de varsa onlara da işlem uygulayıp ürünlere de el koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Uygulamanın yılbaşına kadar devam edeceği öğrenildi.