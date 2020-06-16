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Beşiktaş’taki mekanlara sıkı denetim uygulaması gerçekleştirildi

1 HAZİRAN’DAN SONRA BAŞLAYAN YENİ NORMALLEŞME DÖNEMİYLE BİRLİKTE BEŞİKTAŞ’TA BULUNAN MEKANLARA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. GECE SAATLERİNDE UYGULAMA YAPAN POLİS EKİPLERİ, VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNDU. SAAT 24.00’DAN SONRA AÇIK OLAN İŞLETMELERE DE CEZAİ İŞLEM GERÇEKLEŞTİRDİ.

Beşiktaş’taki mekanlara sıkı denetim uygulaması gerçekleştirildi

1 Haziran’dan sonra başlayan Yeni Normalleşme dönemiyle birlikte Beşiktaş’ta bulunan mekanlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Gece saatlerinde uygulama yapan polis ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Saat 24.00’dan sonra açık olan işletmelere de cezai işlem gerçekleştirdi.

Türkiye 1 Haziran’dan itibaren Yeni Normalleşme dönemine geçiş yapmıştı. Bu kapsamda birçok kısıtlama kaldırılmıştı. Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren de ülke genelinde COVİD-19 tanısı konmuş vaka sayısı artış gösterdi. İstanbul Valiliği ve İl Hıfzıssıha Kurulunun aldığı karar ile il genelinde artış yaşanmaması için polis ekipleri gece saatlerinden itibaren birtakım denetlemeler gerçekleştirdi.

Polis ekipleri denetleme esnasında mekanlarda bulunan vatandaşlara maske kullanımı ile sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ikazında bulundu. Saat 24.00’dan sonra açık olan 3 işletmeye ve bir kişiye cezai işlem uygulandı.

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