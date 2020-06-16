Beşiktaş’taki mekanlara sıkı denetim uygulaması gerçekleştirildi

1 Haziran’dan sonra başlayan Yeni Normalleşme dönemiyle birlikte Beşiktaş’ta bulunan mekanlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Gece saatlerinde uygulama yapan polis ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Saat 24.00’dan sonra açık olan işletmelere de cezai işlem gerçekleştirdi.
Polis ekipleri denetleme esnasında mekanlarda bulunan vatandaşlara maske kullanımı ile sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ikazında bulundu. Saat 24.00’dan sonra açık olan 3 işletmeye ve bir kişiye cezai işlem uygulandı.