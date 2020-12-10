Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı

Beşiktaş’ta 2016 yılında bölücü terör örgütü PKK’nın düzenlediği bombalı hain terör saldırısında şehit olan 39 polis ve 8 sivil vatandaş için patlama noktasında anma töreni gerçekleştirildi.

Beşiktaş’ta 2016 yılında bölücü terör örgütü PKK’nın düzenlediği bombalı saldırı noktasında İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, şehitlerin yakınları ve ve çok sayıda emniyet mensubunun katılımıyla şehitler için anma töreni gerçekleştirildi.

Şehitler için Kuran-ı Kerim okunurken törene katılanlar, Dolmabahçe Şehitler Anıtı’na karanfil bıraktı. Karanfil bırakılmasının ardından protokol ve beraberindekiler Dolmabahçe Camii’nde mevlid programına katılmak üzere tören alanından ayrıldı.

“Kimse bu ülkeyi bölemeyecek”

Şehitlerin ailelerine sabır dileyen Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi,” Ülkemizin terörle boğuştuğu yıllar, halen devam etse bile terörün azaldığını görüyoruz. Buradan devletimize, hükümetimize canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Ancak bir ülkenin birlik ve dirliğini bozmak için anarşi oluşturanlara en iyi cevabı vermeye devam eden bir ülkeyiz. Maalesef ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlerin verdiği bu kötü savaş hepimiz için ülke birliği adına çok önem ifade etmektedir. Özellikle 39 şehidimizin olduğu, 2016 senesinde yaşanmış kötü olaydan hepimizin ders çıkartması, birlik ve beraberliğimizin ne kadar önem ifade ettiğini görmesi açısından, bu anlamların çok önemi olduğunu söylemek istiyorum. Burada benim görev yaptığım sürelerde komiserimiz vardı Karakurdu. Şu anda Karadeniz Ereğli’de mezarında rahat uyusun. Mekanı cennet olsun. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum, birlik ve beraberlikle yolumuza devam. Kimse bu ülkeyi bölemeyecek, yaptıkları kimsenin yanına kar kalmayacak, şehitlerimizin ailelerine de buradan sabır diliyorum“ şeklinde konuştu.